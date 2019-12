Eeuwenlang was een deel van de Liemers in Duitse handen en dat merk je nog steeds

Eeuwenlang waren de regio's Duits. 'Wat vooral opvalt is dat het gebied katholiek bleef', vertelt Emile Smit in het programma Ridders van Gelre. 'Dat komt omdat in het Kleefse land het katholicisme vrij mocht worden uitgeoefend.' In de rest van Gelderland was dat verboden en was men protestants.

De tekst gaat verder onder de video:

Tot op de dag van vandaag zie je de gevolgen van de Duitse invloed terug, vooral op het gebied van tradities. 'Er is een heel duidelijke lijn in Nederland, waar we eigenlijk de schutterijen aan de ene kant wel zien en aan de andere kant niet', vertelt Wim Sanders, voorman van de Gelderse schutters.

De opkomst van het protestantisme was het moment dat de schutterijen niet waren toegestaan. Behalve in de Liemers, want daar was wel godsdienstvrijheid doordat het een Duitse enclave was.

Na de Franse revolutie werden de enclaves definitief Gelders. Maar ook dat ging niet zonder slag of stoot, want in de jaren ervoor wisselde het bezit van het gebied liefst zeven keer van 'eigenaar'.

