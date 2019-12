Schutters bij Lobith hebben Holland gered van de oorlog

De soldaten waren van het leger van de zonnekoning Lodewijk XIV. Vanaf de Eltenberg trok hij met zijn gigantische leger de Rijn over. 'Iedereen sloeg op de vlucht toen die vent eraan kwam met tienduizenden soldaten', vertelt Jos Lamers in het programma Ridders van Gelre. De zonnekoning was onderweg naar Holland, omdat daar geld te vinden was.

Maar waarom stak het leger de Rijn over? 'Lodewijk had een strategische generaal in dienst', legt Lamers uit. 'Die had bedacht om de Rijn over te steken bij Lobith, zodat hij tussen de Rijn en de Waal in kwam. Aan het eind ligt Den Haag, het centrum van de Hollandse macht.'

Zonder slag of stoot

De Fransen konden bijna zonder slag of stoot doorlopen. 'De schutters die hier ter verdediging zaten stonden op hun benen te trillen. Ze zagen die tienduizenden soldaten aankomen.' Toch hebben ze niet stilgezeten en hebben ze wel schoten gelost. 'Laten ze zou net uitgerekend die generaal van zijn paard schieten.'

Andere generaals moesten het overnemen, maar waren niet zo strategisch. 'Die gingen niet direct naar Den Haag, maar gingen Knotsenburg en Doesburg overvallen. Daar deden ze de hele zomer over, waardoor Holland de tijd had om de Hollandsche Waterlinie in werking te stellen.'

