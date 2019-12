In Lobith stond een enorm kasteel, maar nu is er slechts een poortje over

Het kasteel had de toepasselijke naam 'het Tolhuys'. Van Kleef was één van de bekendste bewoonsters. Van het kasteel is nu weinig meer over. Vanuit de bedding van de Rijn kom je bij het Schipperspoortje. 'Dan liepen de schippers naar binnen en die moesten tol betalen voordat ze verder mochten varen', vertelt Jos Lamers in het programma Ridders van Gelre.

Aap in een kooitje

Vanuit het kasteel had de hertogin goed uitzicht op de Rijn. 'Er zal ook een binnentuin geweest zijn met papegaaien.' Mogelijk hield ze zelfs een aap daar. 'Er staat ergens in de boeken vermeld dat ze een aap in een kooitje had.'

Het Schipperspoortje is het laatste restant van wat er nog over is van het Tolhuys. 'Het kasteel is helaas rond 1660 verloren gegaan. Maar wat nog wel een tijdje is blijven staan, is de grote toren.'

