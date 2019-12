Hoe de ijstijd het Gelderse landschap grondig veranderde

Rond 150.000 voor Christus was het erg koud in onze provincie. Enorme gletsjers bewogen zich langzaam over het land én duwden ook land naar voren.

'Het ijs is de bulldozer, die heeft ervoor gezorgd dat de boel opgeduwd is', vertelt Frank Wesselingh in het programma Ridders van Gelre. De vorming van de heuvels duurde honderden al niet duizenden jaren. Het resultaat daarvan zien we nu onder meer terug op de Veluwe en bij Nijmegen.

Gletsjer van een kilometer hoog

Het waren niet zomaar wat gletsjers. 'Die gletsjers waren heel groot en dik. Hier soms vijfhonderd meter hoog en in het noorden zelfs een kilometer hoog.' Nadat de ijstijd voorbij was, bleven enkel nog de heuvels over. Diverse bergen vormen een grote stuwwal van het ijs.

Alle heuvels zaten aan elkaar, maar dat is nu niet meer zo. Stromend water zorgde voor openingen in de grote wal. Onder meer de Rijn is een voorbeeld daarvan.

