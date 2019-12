Meerderheid raad Scherpenzeel kiest voor zelfstandigheid; nieuw college staat klaar

Grootste partij GBS (Gemeentebelangen Scherpenzeel) gaat door met de SGP. Twee raadsleden van die partij worden in het nieuwe college parttime (50 procent) wethouder. Gerard van Deelen en Izaak van Ekeren zullen samen met Henny van Dijk (GBS) Scherpenzeel besturen.

Dat er twee nieuwe wethouders klaarstonden, verbaasde de voormalige coalitiepartners van GBS enorm. Alhoewel er begin vorige week een breuk was ontstaan in het college, trokken CU en PRO Scherpenzeel hun wethouders pas aan het begin van de raadsvergadering terug.

Integriteitstoets nieuwe wethouders

Het liefst had de nieuwe coalitie de nieuwe wethouders maandagavond benoemd en beëdigd, maar dan zou er geen tijd zijn voor de door de minister en commissaris van de Koning (CvdK) sterk aanbevolen integriteitstoets. Bij die laatste gaan de fractievoorzitters komende donderdag op bezoek, om te praten over de toekomst van de gemeente.

Burgemeester Harry de Vries heeft commissaris John Berends met klem geadviseerd om die toets wel uit te voeren én heeft beloofd om zich maximaal in te spannen om de resultaten woensdagmiddag binnen te hebben. Dat is sneller dan de normale procedure, maar het is nog de vraag of dat gaat lukken.

'Ik ben burgemeester van Scherpenzeel en niet van Amsterdam, ik kan geen ijzer met handen breken', benadrukt De Vries. Als alles volgens plan verloopt, worden de twee nieuwe wethouders woensdag op een ingelaste vergadering geïnstalleerd, precies op tijd voor het bezoek aan het provinciehuis.

Gesprek op provinciehuis

Burgemeester De Vries is waarnemend burgemeester, maar het nieuwe college wil graag een 'echte' burgemeester. Dat verzoek bespreken ze donderdagochtend met Berends.

Het is de vraag of de commissaris hun wens gaat inwilligen, omdat hij in een brief heeft geschreven dat Scherpenzeel wat de provincie betreft heringedeeld wordt. Vanwege de financiën, maar ook omdat de gemeente 'onvoldoende bestuurskracht heeft'.

Volgens Willem Schuur van Pro Scherpenzeel heeft de hele discussie tijdens de raadsvergadering over de integriteitscheck van de nieuwe wethouders 'nul procent teken van bestuurskracht getoond'.

Barneveld vs Scherpenzeel

Bij de provincie staat de herindeling van Scherpenzeel dan hoogstwaarschijnlijk nog op de agenda, in de gemeente zelf is die er voor nu vanaf. De twee grootste partijen in de raad GBS en SGP kozen met een meerderheid van acht raadsleden voor behoud van zelfstandigheid, zelfs als de lasten voor de inwoner omhoog moeten.

De andere vijf raadsleden vinden samengaan met Barneveld een duurzamere optie. Zelfstandig blijven zorgt voor een lastenverhoging bij burgers, want er zijn meer ambtenaren nodig. Samengaan met Barneveld betekent het definitieve einde van de gemeente Scherpenzeel.

Henk Brons van GBS: 'Ja, het kost extra geld, maar je krijgt er heel veel voor terug: onze zelfstandigheid.' De SGP vindt de voordelen van een fusie met Barneveld niet heel duidelijk. Fractievoorzitter Maarten Zwankhuizen: 'Dan kiezen we voor de minst definitieve optie, dat is die van zelfstandig blijven.'

'Onomkeerbare keuze'

De andere fracties vinden de gevolgen van zelfstandig blijven ook 'een onomkeerbare keuze'. CDA: 'De lasten moeten omhoog, de bibliotheek gaat deels dicht, dat is ook onomkeerbaar.' Van 'team Barneveld' is de ChristenUnie het stelligst. Die wil dat Scherpenzeel nu 'vanuit kracht' voor Barneveld kiest.

De fractie vindt dat deze discussie vaak genoeg is gevoerd en dat nu een definitieve keuze voor Barneveld moet worden gemaakt. 'Hoeveel duidelijkheid hebben we nodig? Of zijn wij als raad die automobilist die denkt dat iedereen om hem heen aan het spookrijden is? Wij mogen de waarschuwingsborden niet over het hoofd zien.'

Volgens de ChristenUnie bewijst Barneveld met het voorzieningenniveau van Voorthuizen en Kootwijkerbroek goed met haar dorpen om te gaan. En ook PRO Scherpenzeel vindt samengaan met Scherpenzeel de beste optie als we een 'groen en samenhangend dorp willen blijven.



Henk Brons van GBS hoort alle argumenten aan en is niet als de SGP te overtuigen: 'Barneveld is mooi, maar het is geen Scherpenzeel.'

