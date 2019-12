Kerstconcert voor daklozen in Arnhem: 'Het maakt ze warm, dat is wat we willen'

Het idee is afkomstig van Tonnie van den Herik, de vrouw die ook wel de moeder van de Arnhemse daklozen wordt genoemd. Met hulp van musicus Roma Mirando organiseerde ze zondag een klein kerstconcert in een kerkgebouw.

'Een mens is een mens, of je nou dakloos bent of niet, of verslaafd of niet', zegt Van den Herik. 'Van een mens meer mensen maken, dat is mijn motto.'

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Foto: Omroep Gelderland

De waarde van de muziek zit volgens Roma Mirando in het gevoel dat daklozen ervan krijgen. 'Het geeft de mensen warmte, muziek verbindt.'

Dat ze op een middag als deze genieten is volgens hem het belangrijkst. 'Het maakt ze warm, en dat is wat we willen.'