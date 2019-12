Plan bedrijvenpark Universiteit Wageningen moet opnieuw

Het huidige plan voor een groot bedrijventerrein bij de Universiteit Wageningen is van de politieke tafel. Er is op dit moment te weinig draagvlak voor. De Universiteit Wageningen (WUR) en de gemeente moeten opnieuw met omwonenden in gesprek en snel tot een breder gedragen plan komen. Dat heeft de gemeenteraad maandagavond besloten.

'We willen heel graag dat er een goede ontwikkeling komt voor kennisintensieve bedrijven, maar we vinden het ook belangrijk dat direct omwonenden en andere betrokken organisaties in de buurt er een goed gevoel bij hebben', legt indiener van de motie Laura Kaper (D66) uit. 'Dat gevoel hadden we met zijn allen niet.'

De discussie gaat over de plannen voor de Born-Oost, een bedrijventerrein waarvan de Wageningen Universiteit (WUR) de initiatiefnemer is. Omwonenden kwamen in verzet omdat het bedrijvendeel zonder overleg veel groter dreigde te worden dan in 2009 was afgesproken: 80.000 in plaats van zo'n 50.000 vierkante meter. Daardoor wordt het te druk en te vol, menen ze.

Nieuwe gesprekken

En de politiek is dat met ze eens. In een motie roept de gemeenteraad haar bestuurders nu op goed te gaan praten met de WUR, omwonenden en andere belanghebbenden. Vervolgens moeten ze met een nieuw en bij voorkeur breed gedragen plan terugkomen. Vertrekpunt is het kleinere plan dat in 2009 door de raad werd goedgekeurd.

De motie van D66 werd door acht van de negen politieke partijen gesteund. Alleen Connect Wageningen heeft geen behoefte om het proces opnieuw te doen. De partij heeft er geen vertrouwen in dat het een nieuw praatproces tot nieuwe inzichten leidt.

Vertraging tot half jaar

Het praten moet dus eigenlijk helemaal opnieuw worden gedaan. Dat leidt tot een vertraging van enkele maanden tot een half jaar.

Die vertraging zit de Wageningen Universiteit niet lekker. 'We zijn nu in onderhandeling met heel veel partijen, die partijen willen weten of ze hier kunnen komen anders gaan ze mogelijk ergens anders heen', zegt universiteitswoordvoerder Simon Vink.

Hij heeft bij voorkeur dat de gemeenteraad uiterlijk in april een beslissing maakt over de uitgangspunten. Maar of dat mogelijk is, is nog maar de vraag. 'Hopelijk kunnen we vijf jaar in één vergadering doorlopen', zegt Vink. Hij denkt overigens wel dat die mogelijkheid er is.