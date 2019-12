Achterhoek Raad: twee volwaardige ziekenhuizen in de Achterhoek

In de Achterhoek moeten twee volwaardige ziekenhuizen blijven. Bijna de gehele Achterhoek Raad stemde maandagavond in met een motie waarin de Achterhoek Board wordt gevraagd om zich hiervoor in te zetten.

door Melanie Lokate

'Dit kan zo niet', zegt Walter Leemreize van de CDA-fractie in de Achterhoek Raad. 'Normaal gesproken is het lastig om met alle verschillende politieke fracties een overeenkomst te bereiken en nu zijn we het er bijna allemaal over eens: we moeten twee volwaardige ziekenhuizen in de Achterhoek houden.'

De mogelijke sluiting van een aantal afdelingen van Streekziekenhuis Koning Beatrix (SKB) in Winterswijk is het onderwerp van de avond tijdens de Achterhoek Raad. De deelnemers aan de Achterhoek Raad komen uit de zeven Achterhoekse gemeenten. Van elke gemeente is iedere fractie die in de raad zit vertegenwoordigd.

Zie ook: Samen D'ran om Achterhoek te laten groeien

Raad: 'We moeten een boodschap afgeven'

Hoewel de Achterhoek Raad formeel niets te zeggen heeft over de mogelijke sluiting van afdelingen in het ziekenhuis, wil de raad wel een signaal afgeven.

'Wij zijn volksvertegenwoordiger en Santiz (de overkoepelende organisatie van de twee ziekenhuizen, red.) heeft zich de afgelopen tijd niet als een betrouwbaar partner laten zien. We moeten een signaal afgeven. Dit kan zo niet, dit is de boodschap en daar moet de board mee aan de slag', aldus het CDA.

Posters om uit te delen

Met name de Winterswijkse Achterhoek Raad-leden lieten zich maandagavond horen. Henk-Jan Tannemaat van Winterswijks Belang reageerde vol emotie in zijn stem.

'We voelen ons gesterkt omdat onze protesten gesteund worden in de regio. Ik heb driehonderd posters met de tekst 'Handen af van SKB' bij me, zodat iedereen die mee kan nemen naar zijn eigen regio.'

'Ik heb de indruk dat het SKB wordt uitgekleed om de nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis te kunnen financieren. Dat is slecht voor de Achterhoek.' Die woorden werden eerder op de avond ook al uitgesproken door Voogt van de GroenLinks-fractie.

'Komende vijf jaar geen sluiting afdelingen'

'Het is een breed gedragen motie en wij begrijpen dat dit veel onzekerheid met zich meebrengt', zegt Marijke van Haaren namens de Achterhoek Board. 'Maar wij als Achterhoek zetten ons de komende jaren in om de gezondste regio te worden en daar horen twee peilers bij: preventie en innovatie. En die eerste peiler is er op gericht dat we minder ziekenhuisopnames nodig hebben in de toekomst.'

'Santiz heeft ons toegezegd dat er de komende vijf jaar niets verandert en we moeten die tijd gebruiken om een langetermijnvisie te ontwikkelen', gaat Van Haaren verder.

Volgens Peter Voogt van de Winterswijkse GroenLinks-fractie betekent dit het begin van het einde. 'Wat denkt u dat er gebeurt als we over vijf jaar toch wat moeten sluiten, dan lopen mensen de komende jaren al weg.' Van Haaren is het daar niet mee eens: 'Alles bij het oude laten is een bedreiging voor het toekomstperspectief.'

Volgens Mark ten Pas van de PvdA-fractie is gecommuniceerd dat in februari 2020 knopen moeten worden doorgehakt. 'Het is daarom nu tijd voor actie, we kunnen dit niet doorschuiven.'

Van Haaren geeft aan dat de Achterhoek Board de motie zo goed mogelijk gaat proberen uit te voeren.

Voorzitter Santiz houdt lippen stijf op elkaar

Stille aanwezige tijdens de vergadering is Chrit van Ewijk. Hij is voorzitter van het bestuur van ziekenhuiskoepel Santiz en tevens lid van de Achterhoek Board. Tijdens de discussie roert hij zich niet. Hij houdt zijn lippen stijf op elkaar en laat het woord over aan collega Marijke van Haaren.

'Het is raar dat dit onderwerp leden van de board raakt die niet deelnemen aan dit gesprek, dat voelt een beetje vreemd.' Het zijn de woorden van Jan Engels van D66 doelend op de aanwezigheid van Van Ewijk.

Zie ook: