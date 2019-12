Voor eenzame ouderen in Apeldoorn is het al kerst

Het aantal ouderen dat aanschuift bij het diner is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Dat er meer ouderen zijn, betekent niet per se dat de eenzaamheid onder ouderen groter is, zegt vrijwilligster Carlie van Teeckelenburgh. 'Er zijn nog heel veel meer ouderen die in aanmerking zouden komen. Maar we zijn al heel blij dat we voor tweehonderd mensen een mooie middag kunnen verzorgen.'

Drempel over

De lunch, een driegangendiner, wordt dit jaar in twee hotels aangeboden. Woensdag en maandag is er in elk hotel plaats voor honderd man. Carlie van Teeckelenburgh is blij dat ze meer mensen kan uitnodigen dit jaar. 'Ik krijg soms ouderen aan de telefoon die een heel verhaal afsteken over hoe eenzaam ze zijn, en hoe graag ze erbij willen zijn. We proberen daarom ook gedoseerd mensen uit te nodigen via verschillende organisaties. Mensen moeten al een drempel over om zich aan te melden, dus we willen voorkomen dat we nee moeten verkopen.'

Dankbaar

Door het hele land organiseert het Nationale Ouderenfonds in samenwerking met lokale Van der Valkvestigingen de komende weken kerstdiners voor ouderen. Het eten en vervoer is gratis voor de gasten.

De middag wordt in Apeldoorn voor de vierde keer op rij georganiseerd. De ouderen zijn 'ongelofelijk dankbaar', vertelt de vrijwilligster. 'En het is voor sommigen ook best spannend. Ze kennen de locatie vaak niet, de mensen niet. Ze worden wel door ons thuis opgehaald als dat nodig is.'