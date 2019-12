Duizenden auto's minder over de Waalbrug: 'Als het project stopt, blijf ik fietsen'

Ze pakken de fiets, de bus of trein, rijden ergens anders langs of gaan vanuit huis werken. Automobilisten die meedoen aan de campagne SLIMspitsen hebben sinds april dit jaar 75.000 auto's uit de avondspits gehaald. Een poging van de gemeente Nijmegen om de drukte in te dammen op de beperkt beschikbare Waalbrug.

De historische brug ondergaat een grote renovatie door Rijkswaterstaat, waardoor en maar één rijbaan beschikbaar is voor de stad in en ook maar één voor de stad uit. Normaal gesproken zijn dat er twee in beide richtingen.

'Ik zie ik de auto's in de file staan'

In totaal hebben 4700 mensen zich aangemeld voor SLIMspitsen en dragen zo bij aan een beter bereikbare stad. Eén van die mensen is Martin Dekker. Hij besloot om elke dag met de fiets naar zijn werk te gaan.

'De actie SLIMspitsen heeft mij gestimuleerd om nog meer te gaan fietsen en ik laat mij niet weerhouden door de winter. Soms is op de fiets in de spits sneller. Ik kijk naar rechts en dan zie ik de auto's in de file staan', zegt de spitsmijder over zijn motivatie.

Dekker is doordat hij fiets over de Waalburg verantwoordelijk voor de 75.000e keer dat er een auto minder over de brug kwam; zijn auto. Daarvoor werd hij deze maandag in het zonnetje gezet en ontving van de gemeente Nijmegen onder meer een flinke bos bloemen.

Wethouder Harriet Tiemens en spitsmijder Martin Dekker (foto: gemeente Nijmegen)

Zeshonderd auto's per dag uit de spits

In oktober en november werd de spits in 19 procent van de gevallen gemeden met de fiets. 5 procent koos voor het openbaar vervoer, 59 procent nam een andere route en 17 procent van de spitsmijdingen kwam tot stand door buiten de avondspits te rijden of thuis te werken. De doelstelling om elke dag ongeveer 600 auto’s uit de spits te krijgen, is sneller gehaald dan de gemeente had verwacht.

Behalve het SLIMspitsen Waalbrug project zijn er drie wijkprojecten waaraan mensen nog steeds deel kunnen nemen. Die zijn bedoeld om andere verkeersknelpunten in Nijmegen te ontlasten. Reizen met de fiets, per e-bike of thuiswerken wordt gestimuleerd en beloond. Deelnemers kunnen sparen voor cadeaus.

Martin Dekker heeft dankzij de werkzaamheden aan de Waalbrug de smaak te pakken en is niet van plan om als het werk gedaan is weer in de auto te stappen. Hij merkt dat fietsen goed is voor zijn gezondheid. 'Ik blijf fit. Als het project stopt, dan blijf ik fietsen.'