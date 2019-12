Pastor Verhoeven (86) uit Velddriel overleden

Verhoeven, geboren en getogen in Velddriel, woonde in de pastorie bij de Heilige Martinuskerk in Velddriel. In deze kerk is zaterdag ook zijn uitvaartdienst. Vlak voor kerst vorig jaar bleek Verhoeven ongeneeslijk ziek te zijn.

Op zijn dertiende ging hij naar het seminarie van de kapucijnen in Voorschoten. Omdat hij missionaris wilde worden in Zuid-Afrika vertoefde hij vier maanden in Engeland om zijn visum te regelen, meldt Katholiek Bommelerwaard. Hem werd tot vier keer toe een visum geweigerd, mogelijk omdat hij fel gekant was tegen de apartheid in het land.

