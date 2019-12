Gebrekkig transferbeleid breekt NEC flink op en staat eigen talenten in de weg

Trots als een hond met zeven staarten waren ze: Algemeen directeur Wilco van Schaik en manager scouting Nick Kersten, het duo dat bij gebrek aan een technisch directeur verantwoordelijk is voor de transfers bij NEC. Ze hadden op de laatste dag van de transferwindow de gewenste spits binnengehaald en de ideale nummer tien. Etien Velikonja ging voor de doelpunten zorgen en met Zian Flemming was de perfecte man achter de spits gevonden. En dus kon diezelfde avond Mike Trésor Ndayishimiye nog worden verhuurd aan Willem II, want de Belg was overbodig geworden.

Wilco van Schaik (links) en Nick Kersten

Klad erin

In het begin leek NEC aardige zaken te hebben gedaan. Velikonja was als invaller direct betrokken bij doelpunten en Flemming scoorde in zijn eerste vier wedstrijden driemaal. Maar daarna kwam de klad erin. Velikonja kreeg een basisplaats, maar wist het net niet meer te vinden en de Sloveen voetbalde verder nauwelijks mee. Flemming bleek als aanvallende middenvelder totaal niet creatief en louter gevaarlijk als hij voorin opdook. De drie trainers van NEC zagen dat ook en zetten hem in de spits, ten koste van Velikonja. In acht wedstrijden kwam hij daar tot drie doelpunten, maar veel wedstrijden was Flemming nagenoeg onzichtbaar. En was hij vaak niet voor het doel te vinden als er voorzetten van de flanken kwamen.

Romeny en Musaba

De entree van de twee nieuwelingen ging wel ten koste van eigen talenten, die net lekker aan het seizoen waren begonnen. Ole Romeny en Anthony Musaba hadden beiden al twee keer gescoord, maar verdwenen door de komst van het vermeende superduo. Ze kwamen later wel terug ten koste van Randy Wolters en de laatste wedstrijd speelden ze zelfs allebei weer. Romeny kreeg zijn plek in de spits terug en scoorde direct, Flemming keerde weer terug naar de tien-positie waar hij opnieuw een anonieme rol vervulde.

Anthony Musaba en Ole Romeny

Maar hoe het ook wordt neergezet, de vitale posities 9 en 10 zijn niet goed ingevuld en Romeny blijkt toch de spits te zijn met het meeste rendement. En het talent moest dus zonder meer wijken voor de nieuwkomers en werd zo weer geremd in zijn ontwikkeling.

Aan de bal onmachtig

De trainers constateren ondertussen dat de ploeg aan de bal vaak onmachtig is. 'We moeten zorgen dat we creatief zijn en niet alleen in de bal spelen. We zullen moeten variëren. Daar hebben we nog wel wat moeite mee. Het blijft een aandachtspunt voor ons', constateerde François Gesthuizen enkele weken geleden al. En het bleef een zorgpunt. 'In het creatieve deel, in het opbouwen, het naar voren te komen hebben we wat moeite, zeker als de tegenstander ons onder druk zet.'

Normaliter kan een creatieve nummer tien daar mede voor zorgen, maar Flemming bleek daar niet geschikt voor en verhuisde dus naar de spitspositie. Vervolgens werd Jellert Van Landschoot daar geposteerd, maar die functioneert beter vanuit een controlerende rol. Met zijn felheid en zijn loopvermogen had de Belg wel meer waarde dan Flemming, maar een ideale nummer tien is hij zeker niet. Daarvoor mist hij vooral rust en overzicht aan de bal. De trainers hebben hem inmiddels weer teruggehaald naar een controlerende positie in de middenlinie en Flemming is terug op tien, maar tegen Excelsior was het aan de bal weer onmachtig.

Toevalsvoetbal

De ideale variant bestaat niet, omdat de juiste spelers daar niet voor aanwezig zijn. En dus leunt NEC aanvallend vooral op de snelle omschakeling en individuele klasse van Jonathan Okita, Anthony Musaba en Ole Romeny. Toevalsvoetbal dus. Zelfs de op een zijspoor geraakte Tom Overtoom komt weer in beeld, omdat hij qua passing wel voor creatieve inbreng zou kunnen zorgen.

Ndayishimiye excelleert

De ideale nummer tien was wel aanwezig in de selectie: Mike Trésor Ndayishimiye was eind vorig seizoen op die positie al een revelatie. Natuurlijk was er op het spel van de kleine Belg ook wel een en ander aan te merken, vooral defensief liet hij nogal wat steken vallen als offensieve middenvelder.

Ndayishimiye zou bovendien lastig zijn en daarom waren ze bij NEC blij dat ze hem konden verhuren met een optie tot koop voor Willem II. Maar in zijn nieuwe omgeving op een veel hoger niveau bleek de Belg een toegevoegde waarde. Als nummer tien excelleerde hij vrijdag nog in de gewonnen uitwedstrijd tegen het schier ongenaakbare Ajax en Willem II wil de optie tot koop snel lichten. En dat moet toch ook pijn doen bij het huidige technische duo van NEC.