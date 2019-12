Vier verdachten opgepakt na schietpartij Apeldoorn

De politie heeft maandag vier verdachten opgepakt wegens de schietpartij aan De Sikkel in Apeldoorn. Twee personen raakten gewond bij het incident, dat in de wijk flinke opschudding veroorzaakte.

Zondagavond rukte de politie al uit na meldingen over een hoog oplopende ruzie tussen twee families in de relationele sfeer. Dat conflict speelde al langer, aldus de politie. Na tussenkomst van de agenten leek de boel gesust. In de nacht kwam er echter toch een melding van een schietpartij aan De Sikkel

Gewonde man in woning

De melding kwam uit een woning. Een gewonde man belde daar willekeurig aan voor hulp en vroeg om een ambulance. Deze 27-jarige man is naar het ziekenhuis overgebracht voor behandeling, aldus de politie. In het huis werd een vuurwapen gevonden. De gewonde man is daarop als verdachte aangehouden.

Op Radio Gelderland sprak Irene ten Voorde met de politie. De tekst gaat onder het audiofragment verder.

Aanhouding in ziekenhuis Deventer

Even later kwam er een bericht vanuit het ziekenhuis in Deventer, waar zich ook een gewonde man had gemeld. Deze 28-jarige man uit Apeldoorn was vermoedelijk ook betrokken bij het incident. Hij werd behandeld door de artsen, waarna hij werd aangehouden op verdenking van poging tot doodslag.

De politie hield aan de Sikkel nog twee verdachten aan: twee mannen van 24 en 26 jaar oud uit Apeldoorn. Ook zij worden verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij.

De politie is op zoek naar getuigen of mensen met informatie.

Zie ook: