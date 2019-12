Hoe moet het buitengebied eruitzien? Wageningers praten massaal mee

door Joukje Valkenburg

Het stadhuis was bezaaid met landkaarten, flip-over-borden en gekleurde stiften. Rondom workshoptafels verzamelden zich geïnteresseerde burgers, die na een korte uitleg hun gedachten konden laten gaan over tal van onderwerpen.

'Wageningen kent volgens mij zo'n beetje de grootste dichtheid van groene kennis ter wereld', zegt zegt wethouder Lara de Brito (GroenLinks). 'Wij willen heel graag gebruik maken van die kennis en daar zijn we vandaag met bijna 25 workshops mee bezig.'

Energieneutraal 2030

Het ging tijdens de zogenoemde gebiedsconferentie bijvoorbeeld over duurzame landbouw, tiny houses, verkeersstromen en natuur en biodiversiteit. Maar ook energieopwekking kwam voorbij. En dat is, ook in Wageningen, een gevoelig onderwerp.

De gemeente wil in 2030 klimaatneutraal zijn, dat hebben de coalitiepartijen afgesproken. Maar om dat te bereiken, zijn windmolens en zonnepanelen noodzakelijk. Waar zouden die kunnen staan? Daarover verschillen de meningen.

Zonneparken of windmolens?

Ad Mast woont aan de rand van het buitengebied en is absoluut tegen windmolens. 'Als je het doet, doe het dan in zee, waar men er geen last van heeft', zegt hij. Hij zet veel liever in op zonnecellen. 'Daar gaat de technologie zo snel. Ze worden transparant, ze kunnen op poten gezet worden zodat je de natuur eronder ook nog kunt houden.'

Meedenken en meepraten tijdens de gebiedsconferentie in Wageningen. Foto: Omroep Gelderland

Wouter Schimmel is boer in het buitengebied van Wageningen en ziet daar juist veel meer kansen voor windmolens. 'Ik denk dat daar veel meer krediet voor is dan voor zonneparken. Windmolens kunnen prima gecombineerd worden met landbouw en grond waar zonneparken op komen te liggen, is weg voor landbouw.'

Toekomstvisie bouwen

De gemeente gaat de input van Wageningers gebruiken bij het opstellen van een toekomstvisie voor het buitengebied. Daarin wordt opgetekend hoe het er bij de Wageningse berg, het binnenveld, de Eng en de uiterwaarden, ongeveer uit mag zien.

Op basis van die gebiedsvisie zullen toekomstige ontwikkelingen getoetst worden. De visie moet in april 2020 klaar zijn.

Wageningers kunnen ook de komende tijd nog hun meningen en ideeën delen. Vanaf woensdag 18 december kunnen ze online meepraten over het buitengebied. En in februari en maart volgen er nog twee inspreekavonden.

