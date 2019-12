Lachgas landelijk verboden als recreatieve drug, voorloper Arnhem blij

Het goedje is momenteel erg populair bij vooral jongeren in het uitgaansleven. Gebruikers ondervinden een korte roes nadat zij distikstofmonoxide, ook wel bekend als lachgas, inhaleren via een ballon. Het kabinet bepaalt dat dit niet meer mag, omdat onderzoeksresultaten uitwijzen dat gebruik van de stof schadelijker is dan eerst werd gedacht.

'Lachgas komt op een zwarte lijst van de Opiumwet', schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis aan de Tweede Kamer. 'Het recreatief gebruik van lachgas heeft zich ontwikkeld tot een drugsprobleem.' Distikstofmonoxide wordt ook gebruikt als verdovingsmiddel door tandartsen en het zit ook in een slagroomspuit. Daar worden uitzonderingen voor gemaakt.

Arnhem als koploper

Verschillende burgemeesters, politiechefs en artsen pleiten al een hele tijd voor maatregelen tegen lachgas. Een aantal Gelderse gemeenten verboden het recreatieve gebruik van lachgas al: zo was Arnhem de eerste in heel Nederland toen zij eind oktober gebruik van het goedje aan banden legde.

Arnhemse horeca-ondernemers verkochten lachgas vaak in ballonnen. Daar moesten ze na het verbod per direct mee stoppen. Ondernemers die doorgaan met de verkoop, staan sancties te wachten. Onlangs bleek dat zes van de acht Arnhemse horecazaken die bij de gemeente bekend stonden om het aanbieden van lachgas daarmee zijn gestopt.

Marcouch is blij

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch is blij met het voorstel van Blokhuis. 'Goed dat het snel gegroeide probleem van lachgas nu is gezien', reageert hij.

Wel blijft hij bezorgd over het gevaar voor de gezondheid van kinderen. 'Daarom pakken wij in Arnhem niet alleen het gebruik aan, maar ook al de verkoop.' De gemeente blijft dat voorlopig doen via de Wet Milieubeheer, die verkopers verplicht om gevaren voor mens of milieu te voorkomen of te beperken.

