Apeldoorn heeft Petra van Wingerden 'in het hart gesloten'

Lichtelijk geëmotioneerd laat Van Wingerden de ovatie over zich heenkomen, tijdens een speciale raadbijeenkomst.

'Typisch Apeldoorn'

Het liefst had zij het klein gehouden, maar daar wilden haar collega's niets van weten. Dus kwam er een 'compromis', zoals Van Wingerden het noemde. 'Typisch Apeldoorn', volgens haar.

Ze voelde zich snel thuis in de gemeente waar zij in februari aan de slag ging. Zij nam het burgemeesterschap over van John Berends, die commissaris van de Koning in Gelderland werd.

'Jongensclub'

Van Wingerden sprak lovende woorden over de gemeente en haar 'jongensclub'; de vijf mannelijke wethouders waar zij mee samenwerkte. Haar collega's waren op hun beurt lovend over hun waarnemer.

Verslaggever Bastiaan van Blokland sprak met Van Wingerden:

'Apeldoorn heeft Petra van Wingerden in haar hart gesloten', klonk het in de raadszaal. En dat is omgekeerd ook zo, bevestigde Van Wingerden.

Hoogte- en dieptepunten

In de afgelopen tien maanden kende Apeldoorn een paar unicums, zoals het lachgasverbod, een vuurwerkverbod en natuurlijk de intocht van Sinterklaas - voor Van Wingerden het absolute hoogtepunt.

Tekst loopt door onder de foto.

Van Wingerden spreekt voor het laatst de raad toe. Foto: Omroep Gelderland

De vertrekkend burgemeester, die door ziekte eerder dit jaar korte tijd afwezig was, laat een raad achter die scherpe tegenstellingen kent. Scherper wellicht, dan in de laatste jaren het geval was.

Tegenstellingen die vooral zichtbaar werden bij de soms venijnige debatten over de begroting voor de komende jaren, om oplopende tekorten weg te werken.

Vanaf volgende week zal Ton Heerts de gemeenteraad voorzitten. Hij wordt woensdag geïnstalleerd door zijn voorganger: commissaris van de Koning John Berends.