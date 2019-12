Veluwse wethouders waarschuwen: 'Afschaffen gemeentepolis heeft grote gevolgen'

Inwoners met een klein inkomen of een uitkering die nu gebruikmaken van een gemeentepolis moeten nog dit jaar zelf een zorgverzekering afsluiten. Het gaat in totaal om zo'n 7000 Gelderlanders, die volgend jaar waarschijnlijk een paar tientjes per maand meer gaan betalen.

Zorgen

Het stijgen van die zorgkosten baart vier wethouders op de Veluwe ernstige zorgen. In een brandbrief aan minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) en Tamara van Ark (staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid) waarschuwen ze voor de gevolgen van het afschaffen van de gemeentelijke zorgverzekering. Tot op heden was Menzis in deze regio de aanbieder, maar de verzekeraar kondigde dit voorjaar aan te gaan stoppen.

De gemeentepolis is een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen en mensen met een chronische ziekte of beperking. De premie is door een korting van de zorgverzekeraar en de gemeente vaak lager dan een reguliere zorgverzekering. Ook is het pakket vaak uitgebreider, bijvoorbeeld met veel fysiotherapiebehandelingen en ruime tandartsvergoedingen.

Na het bericht van Menzis ging onder meer wethouder Erik Visser (Epe) in gesprek met andere zorgverzekeraars, met als doel opnieuw een gemeentepolis aan te kunnen bieden. 'Binnen onze regio is Zilveren Kruis de grootste zorgverzekeraar. Daarom heeft de gemeente op bestuurlijk niveau op Zilveren Kruis een dringend beroep gedaan voor een regionaal aanbod. Helaas zonder resultaat.'

'Minima blijven in de kou staan'

Geen enkele zorgverzekeraar bleek bereid om het gat dat Menzis achterlaat op te vullen. 'Volgens zorgverzekeraars is de premie van een gemeentepolis niet dekkend voor de relatief hoge zorgkosten van de doelgroep. Daarnaast willen sommige zorgverzekeraars alleen gemeentepolissen afsluiten met gemeenten waar ze veel verzekerden hebben. Ook streven verzekeraars steeds meer naar standaardisatie van de gemeentepolissen', aldus Visser.

'Hierdoor blijft een groot deel van de minima in de kou staan, zorgmijding, meer armoede en hogere schulden zijn het gevolg', schrijven de wethouders van Epe, Brummen, Heerde en Hattem in de brandbrief. In de eerste twee gemeenten wordt de gemeentepolis van Menzis nog dit jaar afgeschaft, de andere twee gemeenten kunnen de verzekering nog één jaar aanbieden.

Actie

Wat de gevolgen zijn voor de zorgkosten van minima, hangt af van wat de gemeente volgend jaar bijdraagt. In Apeldoorn en Epe wordt bijvoorbeeld een nieuwe regeling ingesteld, in plaats van de gemeentepolis. Voor inwoners met een laag inkomen wordt de helft van het verbruikte eigen risico vergoed. In Brummen krijgen inwoners advies op maat. Door een passende zorgverzekering te kiezen en beter gebruik te maken van regelingen, belastingen en toeslagen hoopt men dat minima uiteindelijk geld kunnen besparen.

De vier wethouders die aan de bel trekken, willen dat de minister en de staatssecretaris in gesprek gaan met verzekeraars. Ze willen dat in alle gemeenten weer een relatief goedkope collectieve zorgverzekering beschikbaar komt, zodat inwoners kunnen kiezen of ze hier gebruik van willen maken of niet.

Voor mensen die dit graag zouden willen in Brummen, Apeldoorn, Renkum of Epe komt de brief echter te laat: zij moeten uiterlijk deze maand een zorgverzekering afsluiten voor 2020.

