Leen (82) neemt afscheid van zijn poppentheater: 'Het houdt een keer op'

In het programma Van Gelders Grijs ging presentator Jochem van Gelder langs bij Leen. 'Ik ga hem cadeau doen aan een zorginstelling', vertelt hij. 'Het houdt een keer op.' In zijn garage controleert Leen of alles compleet is.

De carrière als goochelaar van Leen begon al vroeg. 'Ik was 12 jaar, toen zag ik in Arnhem een boekje over het leren van goochelen.' Het boekje kostte 85 cent. 'Dat was het begin.' Samen met zijn jeugdliefde Annie bouwde hij zijn carrière, onder de naam Leando's. Maar op een gegeven moment ging het niet meer.

Alzheimer

'Ik heb de kinderen gebeld en we hebben een afspraak gemaakt bij de dokter', vertelt Leen. 'Toen moest ze naar het ziekenhuis voor een scan. Dan hoor je geen leuk bericht: Alzheimer.' Vervolgens stopten ze abrupt met de optredens.

Later pakte Leen de draad weer op, ook al vond hij dat lastig. 'Maar ze zou absoluut hebben gewild dat ik door zou gaan.'

