Maatschappelijke Hulp aan Jong en Oud Humanitas Oost

Gelderland Zutphen Humanitas biedt tijdelijke ondersteuning aan mensen die door onvoorziene of ingrijpende situaties hulp kunnen gebruiken. Werkeloosheid of een echtscheiding brengen soms sociale of administratieve problemen met zich mee. Om niet verder in het slop te raken, helpt Humanitas zaken op orde te houden. Met een intake aan huis wordt gekeken wat nodig is en voor hoe lang. Vaak is het idee van een aanspreekpunt al een verbetering. Voor deze taak zijn vrijwilligers welkom. Deze worden voorbereidt en begeleidt in het traject met cliënten. Interesse en betrokkenheid zijn het belangrijkste hierbij. Ook het wegwijs maken in het contact met instantieʼs en gemeenteʼs kan net het verschil maken om iemand weer volwaardig mee te laten doen.



Bent u bereidt mensen die het lastig hebben bij te staan? Reageer dan hieronder!

💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: