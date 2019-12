D66 Lingewaard wil volledig verbod op consumentenvuurwerk

Voor dit jaar komt het niet meer op tijd, maar volgend jaar moet er in Lingewaard geen consumentenvuurwerk meer worden afgestoken. Dat vindt de lokale fractie van D66 die hiervoor eind januari een voorstel indient in de gemeenteraad.

Fractievoorzitter Léon Dekkers van D66 probeerde in de zomer van 2018 al om in Lingewaard vuurwerkvrije zones in te stellen, maar dat zou volgens het college niet te handhaven zijn. Toen bleek dat er te weinig steun was, trok D66 het plan weer in.

'Nu actueel'

Eigenlijk wilde Dekkers deze maand al een nieuwe poging doen in de gemeenteraad. 'Nu is het natuurlijk actueel met al dat geknal straks.' Maar in januari behandelt het college de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 'En tot mijn stomme verbazing heeft het college daarin ook vuurwerkvrije zones opgenomen.'

Omdat Dekkers twijfelt of de geesten in Lingewaard nu wel helemaal rijp zijn voor zulke zones, neemt hij het zekere voor het onzekere: hij pleit voor een volledig verbod op consumentenvuurwerk in Lingewaard. 'Een grote vuurwerkvrije zone dus, dan is het ook maar gelijk duidelijk.'

Tegelijk wil hij dat het college kijkt naar de mogelijkheid om centraal sierwerk af te steken of wijk- of dorpsniveau.

Apeldoorn als voorbeeld

Als voorbeeld kijkt Dekkers naar Apeldoorn, dat in oktober de primeur met door als eerste gemeente helemaal vuurwerkvrij te gaan. 'Dat is wel gewaagd en we moeten nog zien hoe dat uitpakt. Maar het is wel duidelijk, het moet maar eens afgelopen zijn met dat onzinnige geknal.'

Als een volledig vuurwerkbod er niet in zit, wil Dekkers alsnog proberen om vuurwerkvrije zones in te stellen in Lingewaard. Hij doet zijn voorstellen eind januari in de gemeenteraad.