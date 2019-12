Bewoonster (77) ontdaan na beschieting: 'Ik ben hartpatiënt'

Corrie Lengkeek hoorde afgelopen nacht ruzie en lawaai in de straat, zegt ze. 'Ik hoorde hele harde knallen, maar ik was veel te bang om te gaan kijken. Mijn overbuurman kwam vanmorgen en die zei: het is een bende in je tuin.'

Zie ook: Gewonden en arrestaties na schietpartij in Apeldoorn

Ze was zo trots op haar tuintje. 'Het hek is kapot, de struiken, de seringenboom, beeldjes. Het is waardeloos.'

De tekst gaat verder onder de video.

Volgens buurtbewoners heeft het incident waarschijnlijk te maken met de eerdere schietpartij in de Gentiaanstraat. Mevrouw Lengkeek haalt haar schouders op: 'Ik verdiep me er maar niet in, ik wil er niks mee te maken hebben. Ik heb nooit last gehad hier, maar de buurt is wel achteruitgegaan. Het wordt al een aso-buurt genoemd.'

Zie ook: Schietpartij Apeldoorn: dader nog spoorloos, onderzoek loopt

Haar buurt wordt geteisterd door drugsoverlast, wil ze wel kwijt. 'Dat is al jaren zo. De ene keer is het aan de ene kant, de andere keer aan de andere kant. Dat gaat gewoon niet weg. Daar moeten ze gewoon wat aan doen. Dit kan zo niet doorgaan. De politie moet het maar oplossen', besluit ze.