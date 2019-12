Apeldoornse (77) ontdaan na schietpartij: 'Ik ben hartpatiënt'

Corrie Lengkeek hoorde afgelopen nacht ruzie en lawaai in de straat, zegt ze. 'Ik hoorde hele harde knallen, maar ik was veel te bang om te gaan kijken. Mijn overbuurman kwam vanmorgen en die zei: het is een bende in je tuin.'

Ze was zo trots op haar tuintje. 'Het hek is kapot, de struiken, de seringenboom, beeldjes. Het is waardeloos.' Hulptroepen meldden zich maandagmorgen meteen op Facebook, waaronder haar eigen kleindochter Joyce. 'Komt goed oma! We gaan uw tuintje weer opknappen.'

Volgens buurtbewoners heeft het incident waarschijnlijk te maken met de eerdere schietpartij in de Gentiaanstraat. Mevrouw Lengkeek haalt haar schouders op: 'Ik verdiep me er maar niet in, ik wil er niks mee te maken hebben. Ik heb nooit last gehad hier, maar de buurt is wel achteruitgegaan. Het wordt al een aso-buurt genoemd.'

Haar buurt wordt geteisterd door drugsoverlast, wil ze wel kwijt. 'Dat is al jaren zo. De ene keer is het aan de ene kant, de andere keer aan de andere kant. Dat gaat gewoon niet weg. Daar moeten ze gewoon wat aan doen. Dit kan zo niet doorgaan. De politie moet het maar oplossen', besluit ze.

'Dit is niet leuk meer'

Een andere bewoonster kan er niet over uit. 'Dit is niet leuk meer. Ik ben heel erg geschrokken. Mijn zoontje en ik lagen in bed. Eerder op de avond was er al gevochten en gescholden. Dat was om een uurtje of halftien.'

Verslaggever Jeroen Mäkel sprak met deze vrouw.

Het werd steeds onrustiger, zegt ze. 'Ik hoorde gescheld, geschreeuw en opeens hoorde ik 'boem, boem, boem'. Dat was geen vuurwerk meer. Toen ben ik er maar uitgegaan. Er lag iemand in de ambulance, die wilde niets zeggen. Er lag een bivakmuts. Het is hier niet leuk meer.'

Ze gaat verder: 'Ik heb geen klagen hier, echt niet. Maar het is gewoon heel erg de laatste tijd. Onrust, schelden, ruzie. Je ziet hier meer politie rijden dan gewone auto's. Ik denk dat hier een aantal mensen weg moeten, anders wordt het hier nooit rustig.'