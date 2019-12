De lift schokt te veel, maar verder is het dorpshuis in Rietmolen goed toegankelijk

Voor het programma Dorpshuis Van Het Jaar van Omroep Gelderland test Jan Troost de genomineerde dorpshuizen op toegankelijkheid. Hij checkt of hij gemakkelijk naar binnen kan, of het mindervalidentoilet in orde is en of alle faciliteiten te gebruiken zijn. In Rietmolen gaat vrijwel alles zoals het hoort.

De tekst gaat verder onder de video.

Het toilet, inclusief alarm, is prima in orde. Maar zodra Troost naar boven wil stuit hij wel op een klein probleem: de lift schokt. 'Dat zie je bij dit soort liften altijd. Als je een rugpatiënt bent, is het best wel lastig', aldus Troost. 'Ze moeten hem beter afstellen, want hij maakt echt een klap.'

Verder heeft Troost weinig op te merken. Het uiteindelijke oordeel van Jan Troost volgt in de finale.

Bekijk hier de hele uitzending van Dorpshuis Van Het Jaar.