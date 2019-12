Dorpshuis Rietmolen op derde plek na goede beoordeling beheerders

In het programma Dorpshuis Van Het Jaar van Omroep Gelderland gingen de dorpshuisbeheerders met hun kritische blik op bezoek bij MFC Doelum. Het dorpshuis kreeg in totaal 16 van de 25 punten toebedeeld. Een vakjury heeft ook een bezoek gebracht aan Renkum, maar komt later met haar oordeel.

De tekst gaat verder onder de video.

Het dorpshuis in Rietmolen is sinds 2011 actief. 'Intussen zijn we al acht jaar bezig', vertelt Ludo Doove. 'Ik zat eigenlijk in de dorpsraad. Toen volgende ik het op afstand omdat ik nog volop aan het werk was. Maar toen ging ik acht jaar geleden met pensioen.' Dat pensioen duurde niet lang. 'Naar een half jaar was mijn pensioen voorbij en was ik aan het werk bij het dorpshuis.'

De beheerders van de andere dorpshuizen namen een kritische blik. 'Het is een erg grote concurrent, ik vind het erg mooi', zegt Peter Vaags van 't Dorpshuus IJzerlo. 'Het huiselijke mis je wel', aldus Martin Cocev van MFC de Steen uit Heerewaarden. 'Ondanks dat er een open haard inzit. Die valt in het niet door de opstelling van de rest.'

Met de 16 punten staat MFC Doelum in Renkum voorlopig op de derde positie.

Bekijk hier de hele uitzending van Dorpshuis Van Het Jaar.