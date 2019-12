Twijfelachtige eer: 'Tongzoen van zeemeermin' is slechtste slogan

De verkiezing vindt sinds 2012 plaats. Het is voor het eerst dat een slogan uit Gelderland de 'wedstrijd' heeft gewonnen.

De viswinkel in de Steenstraat in Arnhem wordt gedreven door de broers Wiebe en Luuk de Haan. Het was Wiebe die de leus had bedacht, zei Luuk maandagmorgen op Radio Gelderland. 'Zo slecht vinden we hem eigenlijk niet. Maar tegenwoordig gebruiken we in plaats van tongzoen ook vaak het woord kus, want er komen ook kinderen in de winkel. En we willen niemand voor het hoofd stoten.'

Gemiste oproepen op telefoon

Luuk zag maandagmorgen een reeks gemiste telefoontjes op zijn mobiel toen hij tegen zevenen wakker werd. Maar tot veel aanloop bij de visbroers zal de zege vandaag niet leiden. 'We zijn op maandag gesloten.'

De volledige uitslag van de verkiezing staat hier.

