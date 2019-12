Gewonden en arrestaties na schietpartij in Apeldoorn

Bekijk de video (tekst gaat verder onder video)

Wat er precies is voorgevallen is nog niet duidelijk. Buurtbewoners hoorden vijf tot zes schoten. In de straat stond ook een auto in een voortuin, met gebroken glas eronder. De bewoonster van de bijhorende woning schrok daar flink van en durfde daarna naar eigen zeggen geen oog meer dicht te doen.

Luister naar onze verslaggever Jeroen Mäkel in Apeldoorn



Onderzoek met drone

De technische recherche was in de nachtelijke uren bezig met onderzoek bij de auto en in de buurt. Ook namen agenten een kijkje in een woning. Maandagochtend ging het onderzoek nog door. Daarbij ging onder meer een drone de lucht in om de situatie in kaart te brengen. De politie verwacht later in de ochtend met meer informatie te komen.

De tekst gaat verder onder de foto



De politie doet onderzoek in de buurt. Foto: Omroep Gelderland

'Verband met eerdere schietpartij'

Volgens buurtbewoners heeft het incident waarschijnlijk te maken met de eerdere schietpartij in de Gentiaanstraat op maandag 4 november. Een 28-jarige vrouw uit Apeldoorn en een 31-jarige man uit Duiven werden daar onder vuur genomen, met drie kogelgaten in een auto als resultaat.