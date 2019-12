Stoeptegels A50 aan de kant, snelweg weer vrij

Het ongeval gebeurde rond 05.30 uur. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd. Het verkeer kan er via de vluchtstrook nog langs, maar volgens de ANWB is de snelweg in noordelijke richting weg afgesloten. Omrijden kan via de A1 richting Amersfoort en de A28 richting Zwolle. Op de A1 bij Barneveld ontstond vervolgens wel een flinke file door omrijdend verkeer.

Schade aan wegdek

Het opruimen van de stoeptegels op de A50 vroeg veel tijd, aangezien werkelijk de hele weg vol lag. Even na 10.30 uur was de weg weer begaanbaar, maar het asfalt heeft nog wel een reparatie nodig. Daarom mag het verkeer niet harder rijden dan 70 kilometer per uur. De reparatie staat voor komende nacht in de planning, aldus Rijkswaterstaat.

De ravage was groot op de A50



Foto: Stefan Verkerk/News Unitied