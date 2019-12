Gelderse tbs-kliniek in Warnsveld sleept minister voor rechter

De forensisch psychiatrische kliniek De Boog in Warnsveld sleept minister Sander Dekker van Rechtsbescherming voor de rechter omdat er te weinig geld beschikbaar zou zijn voor goede behandeling van tbs'ers. De zorg en veiligheid zijn in het geding, waarschuwt de instelling samen met zes andere klinieken.

De Boog is onderdeel van GGnet, een zorgorganisatie voor mensen in Noord- en Oost-Gelderland met psychische klachten. De forensische kliniek in Warnsveld is gespecialiseerd in behandeling van tbs'ers. Zij lijden dikwijls aan meerdere psychiatrische stoornissen, zijn verslaafd of hebben een licht verstandelijke beperking.

Zorgen over kwaliteit en veiligheid

De kliniek waarschuwt nu dat Den Haag te lage tarieven hanteert voor de behandelingen. De kwaliteit van de zorg zou daardoor in gevaar zijn. Dat brengt grote zorgen over de gevolgen voor de samenleving met zich mee. Ook zijn er zorgen over de veiligheid van medewerkers en patiënten. Daarom spant De Boog een kort geding aan, net als zes soortgelijke instellingen. Samen leveren de instellingen bijna dertig procent van alle forensische zorg die in Nederland.

Ontsnappingen

Dit najaar beheersten tbs'ers al het Gelderse nieuws. In korte tijd ontsnapten drie tbs'ers uit de Nijmeegse Pompekliniek. Zij zitten inmiddels wel weer vast. De instelling plaats als reactie hekken met stroom rond het terrein. Een vierde tb's er van de kliniek pleegde zelfmoord door zijn auto tijdens verlof frontaal tegen een vrachtwagen aan te sturen.

Noodklok

In november luidde De Boog al de alarmklok over de lage tarieven. Minder behandelen is niet wenselijk, stelt de kliniek. 'De patiënten in De Boog hebben een intensieve behandeling nodig, met name om het recidive risico zo veel mogelijk te beperken.' GGnet stelt verder de veiligheid van medewerkers erg belangrijk te vinden. Daarom is minder begeleiding geen optie.

De zeven instellingen die nu voor een kort geding kiezen, hebben de steun van brancheorganisatie GGZ Nederland. Onduidelijk is nog wanneer het kort geding precies voor de rechter komt.