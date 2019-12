"Rouwen moet je écht op je eigen manier doen', zegt Zutphense schrijfster van De Laatste Kus

In Wendy's woonkamer in Zutphen hangen prachtige foto's van de kleine Lennart. Hij overleed de dag na zijn tweede verjaardag. Een doodsoorzaak is nooit vastgesteld. Wendy, haar man en haar twee oudste zoons krijgen allerlei goedbedoelde adviezen hoe om te gaan met dit verschrikkelijke verlies. Maar ook kwetsende opmerkingen. 'Iemand zei dat we nu wel snel zouden gaan scheiden, omdat veel mensen met een overleden kind dat doen', vertelt Wendy. 'ik wist werkelijk niet wat ik daar op moest antwoorden. Alsof we al niet genoeg shit hadden.'

Eigen keuzes in rouw

'Ik kreeg ook te horen dat ik naar een rouwtherapeut moest, 24 uur per dag verdrietig moest zijn, hoe de uitvaart in elkaar moest zitten. Toen merkte ik dat ik heel eigenwijs mijn eigen keuzes wilde maken in dit rouwproces. Ed dat ik ook nog plezier mocht hebben. Díe ontdekking wil ik delen met mijn lezers. Ik hoop dat ze na het lezen van mijn boek weten dat ze hun eigen pad moeten bewandelen.'

Op de cover van De Laatste Kus staat een afbeelding van een hele bijzondere laatste kus: die van Lennart. Een paar maanden na zijn overlijden ontdekt Wendy een afdruk van vette vingertjes op het raam.

Laatste kus

Via een bevriende wijkagent komt ze in contact met een forensisch rechercheur die met speciaal poeder niet alleen de handafdruk van Lennart zichtbaar maakt, maar ook ontdekt dat Lennart een kusje op het raam heeft gegeven dat door het speciale poeder zichtbaar wordt.

Bekijk hier de reportage over het boek De Laatste Kus:

