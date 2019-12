Seksueel overschrijdend gedrag tijdens het uitgaan? 'Angela' biedt hulp

Een gezellig avondje stappen, en dan vol in je kruis worden getast. Of die man of vrouw die maar tegen je aan blijft dansen of seksuele toespelingen maakt. Wat doe je? Als het aan GroenLinks ligt, vraag je straks ook in Arnhem aan de bar naar 'Angela'.

De campagne 'Ask for Angela' komt uit het Verenigd Koninkrijk en doet langzaam zijn intrede in Nederland. Het idee is eenvoudig: je hebt last van seksueel overschrijdend gedrag en vraagt aan de bar naar Angela. Het personeel weet genoeg en helpt je op een gepaste manier. Dat kan door de overlastgever aan te spreken of eruit te zetten, of jou discreet door de achterdeur te laten vertrekken.

'Dat moeten we niet tolereren'

Het Arnhemse GroenLinks-raadslid Muriël Simonis wil dat het stadsbestuur met de horeca regelt dat dit ook in het Arnhemse uitgaansleven de standaard wordt. 'Let wel, 50 procent van de vrouwen en 10 procent van de mannen komt hier geregeld mee in aanraking. Dat moeten we als samenleving niet tolereren', betoogt Simonis.

Maar een uitsmijter of barman inseinen kan nu toch ook al? 'Dat klopt, maar door hier specifiek aandacht aan te besteden is de drempel om hulp te vragen lager', legt Simonis uit. 'Daarnaast creëert het bewustzijn, waardoor er minder tolerant naar gekeken en op gereageerd wordt.'

Schaamte

Ook is er volgens haar soms schaamte bij de persoon die hulp vraagt. 'Hiermee draag je als uitgaansgelegenheid duidelijk uit achter degene te staan die eventueel hulp nodig heeft.' Als gedrag sociaal niet geaccepteerd wordt, komt het bovendien minder vaak voor, stelt Simonis.

Ze werd geïnspireerd door collega-raadslid Susan van Ommen (D66), die in Amsterdam de tekst 'vraag naar Alexander' tegenkwam. 'Dus een variant kan ook. Maar Ask for Angela is al wat breder bekend, ook in het buitenland.' Wat haar betreft hangen er straks door alle Arnhemse uitgaansgelegenheden stickers en poster met 'Angela werkt hier'.

Of de horeca zelf ook warmloopt voor het initiatief is onduidelijk. De Ondernemersvereniging Korenmarkt wil vooralsnog niet reageren.