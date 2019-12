Foor ziet meer lef bij Vitesse, Oosting geniet van eerste wedstrijd

'Uiteindelijk is een gelijkspel wel terecht, ja. Een punt is op zich een mooi begin. En dan nu de stijgende lijn pakken en volgende week drie punten. We begonnen goed en hadden veel kansen en zonde dat die penalty er niet in gaat. Maar we hebben alles gegeven.'

Foto: Wil Kuijpers

'Hele happening'

Dat zag ook interim-trainer Joseph Oosting, die vandaag voor het eerst voor de groep stond tijdens een eredivisiewedstrijd. De Emmense coach genoot. 'Het was voor mij een hele happening. In de zin van: de entourage is geweldig en we spelen tegen een mooie tegenstander. Ik vond het heel erg mooi.'

Tekst gaat verder na de video:

'Meer lef'

Foor merkte wel wat verandering door interim-trainer Joseph Oosting. 'Jazeker, we mogen lef tonen en de trainer wil dat we durven meer te voetballen en daarbij als eerste wel je taak uitvoeren. En spelen met je hart. Dat moeten we altijd laten zien. De tweede helft kregen we het wel moeilijker. Feyenoord doseert dat misschien wat beter. Als wij dat ook doen, kan het positief uitpakken.'

'Verschil is groot'

Trainer Oosting zag inderdaad dat de Arnhemmers de eerste helft deden wat hij vroeg van de spelers. 'Maar in de tweede helft is het verschil wel groot. We konden weinig druk meer zetten en waren de bal snel kwijt. Achteraf mogen we blij zijn met een punt.'

Volgende week hoopt Oosting dan op de eerste drie punten. Als trainer in het betaalde voetbal wist hij ooit met Emmen niet te winnen van De Graafschap, nu speelde hij dus gelijk met Vitesse en volgende week wil hij de punten pakken tegen FC Twente. 'Daar gaan we wel voor.'



Foto: Broer van den Boom

Bazoer en Bero geschorst

Maar toch moet de trainer dat met een ander middenveld gaan doen. Bazoer en Bero zijn geschorst. 'Dat is lastig, maar problemen zijn er om opgelost te worden', zo stelt de coach.