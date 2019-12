Succes! 'De boer dat is de keerl' van Normaal héél hoog in Top 2000

De afgelopen week konden luisteraars stemmen op hun favoriete nummers. In november begon Team Agro NL een actie om De boer dat is de keerl in de Top 2000 te krijgen. Daarmee wilden de initiatiefnemers de Nederlandse boeren een hart onder de riem steken in een tijd dat zij het moeilijk hebben door alle maatregelen tegen schadelijk stikstof. De boeren trokken dit najaar tweemaal uit protest naar het Malieveld in Den Haag.

De boer dat is de keerl stond nooit eerder in de Top 2000. Tot dusverre was een 82ste plek de hoogste score voor Normaal. Dat was uiteraard met het nummer Oerend Hard.

De complete uitzending van de Top 2000 begint op tweede kerstdag om 08.00 uur. De top tien is alvast hier te vinden.

Normaal speelde De boer dat is de keerl in 2001 bij Omroep Gelderland