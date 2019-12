Elburg herdenkt busongeluk zangkoor: 'Hoe vind je woorden voor zulk groot verdriet?'

'Het is niet te beschrijven wat wij aantroffen in de bus na de klap', vertelt Heleen Vos met tranen in haar ogen. Ze heeft net gesproken tijdens de herdenking waar zo'n 150 mensen op af zijn gekomen. Tijdens haar toespraak streelt haar man Sjoerd haar over de rug als de emoties het bijna overnemen.

Een klap en het was stil

Ze zaten samen boven in de dubbeldekker. 'De sfeer was goed', vertelt Heleen. 'We hadden plezier. De zon scheen. De zon die ons fataal is geworden. Die de chauffeur verblindde, waardoor hij de vrachtwagen met boomstammen niet zag. Het was een klap; daarna was het even stil. Wij keken elkaar aan en dachten 'dit hebben we overleefd'. Maar toen stonden we op en gingen naar beneden.

'Het was afschuwelijk'

Vraag me alsjeblieft niet om te beschrijven wat ik toen zag; dat is te verschrikkelijk.' Haar man Sjoerd vult aan. 'Het was afschuwelijk.' Heleen vertelt over een van de overledenen in de bus. 'Voorin zat een vrouw; ze had de handen gevouwen over de boomstam die in de bus was gekomen.'

Kijk hier de reportage over de herdenking van het busongeluk. De tekst gaat verder onder de video.

Weer verdriet

Heleen is niet de enige die tijdens de herdenking het verdriet weer voelt. Veel aanwezigen slikken hun tranen weg als de burgemeester de namen van de overledenen opnoemt; als er een gedicht wordt voorgelezen met herinneringen; als het koor Wohin soll ich mich wenden inzet. Het monument op de stadswal van Elburg bestaat uit een notenbalk met de eerste noten van dat lied. Zeven noten. Voor elke overledene één.

Zie ook: 'Het ongeluk is deel van mijn leven geworden', Elburg herdenkt drama zangvereniging