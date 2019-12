De Zonnebloem zoekt vrijwilligers, maar Kor (83) gaat gewoon dóór

'Ik doe het met veel plezier', zegt Kor als hij helemaal in Deventer een mevrouw ophaalt die slecht ter been is. 'Na het overlijden van mijn vrouw zocht in een zinvolle besteding van mijn vrije tijd. En die heb ik met De Zonnebloem gevonden.'

Nuran Florissen is vooral blij dat ze dankzij Kor toch op pad kan. Kor brengt haar met een rolstoelauto naar haar bestemming. 'Ik kan niet met de trein en bus. Deze mogelijkheid is er gelukkig wel', zegt Nuran als ze met Kor op pad gaat.

De tekst gaat verder onder de video



Vergrijzing bij vrijwilligers

De Zonnebloem stelt verspreid over het land rolstoelauto's ter beschikking. Kor: 'Die kunnen mensen huren, en dan rijd ik.' Met zijn 83 jaar - volgende week blaast hij zelfs 84 kaarsjes uit - is hij niet meer de jongste, maar dat houdt hem niet tegen. Toch slaat de vergrijzing toe, erkent Kor.

Op Nationale Vrijwilligersdag beaamt De Zonnebloem dat nieuwe vrijwilligers hard nodig zijn. 'Ook in Gelderland', zegt Ina ter Wijlen van De Zonnebloem. 'We zien graag nieuwe vrijwilligers, en dan vooral jonge mensen. En in Gelderland hebben we ook nog behoefte aan vrijwilligers in het bestuur.'