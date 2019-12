Gelderse maneges nemen maatregelen tegen zeer besmettelijk virus

Manege De Veerkracht in Heumen plaatste op haar Facebookpagina een bericht om bezoekers te vragen rekening te houden met besmettingsgevaar. De manege stelde regels op die de komende vijf weken gelden. Onder meer vraagt De Veerkracht ruiters om op hun bedrijf alleen poetsspullen te gebruiken waarmee geen paarden van andere maneges zijn gepoetst.

'Je kunt niet veel doen'

Ook Hippisch Centrum Groesbeek staat op scherp. 'We zijn niet ongerust, wel oplettend', relativeert eigenaar Jolien van Ballegooijen. 'We hebben hier tachtig paarden staan en je kunt er niet veel aan doen om het te voorkomen. Wel hebben we met onze dierenarts overlegd hoe we hiermee om moeten gaan.'

De manege heeft naar eigen zeggen geen klanten die bij paardenbedrijven in Duitsland komen. Het Hippisch Centrum vraagt ruiters altijd met schone kleding en schoenen naar de manege te komen en ook de eigen poetsspullen goed schoon te maken of niet te gebruiken op andere maneges.

Alles ter preventie

Half oktober was er een uitbraak van het rhinovirus in Nederland. Op een manege in Lelystad overleden vijf paarden. Peter Stins van Dierenartsenpraktijk Groesbeek benadrukt dat de onderzoeken naar de doodsoorzaak van de Duitse paarden nog niet zijn afgerond. 'Er is rondom Groesbeek nog geen enkel bedrijf besmet', aldus Stins. De maatregelen die de maneges nemen zijn ter preventie.'