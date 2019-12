Handbalster Polman: 'Nu wordt dit WK echt leuk'

Polman is ook tijdens dit WK weer in vorm bij Oranje

door Richard van der Made

Uitgerekend de Duitsers zijn zondag de volgende horde in de zogeheten hoofdronde van het WK in Japan. Maandag treft Nederland het onvoorspelbare Zuid-Korea (ook om 10.00 uur Nederlandse tijd) en op woensdagochtend wacht nog het ijzersterke Denemarken (07.00 uur). Inzet is een plek in de halve finales. Als enige land neemt Oranje vier punten mee uit de eerste ronde. Een ideale uitgangssituatie. 'Nu wordt het echt leuk', verwacht Polman.

Fundament van Groener

De Duitsers staan onder leiding van Henk Groener. 'Ze doen het uitstekend en spelen tegenwoordig veel sneller. Dat heeft Henk heel goed gedaan', zegt Polman sportief. Groener, net als Polman geboren en getogen in Arnhem, was zeven jaar bondscoach van de Nederlandse ploeg. Hij legde het fundament voor de vier medailles die sinds 2015 werden geoogst. Groener stond in dat jaar zelf nog aan het roer en leidde Oranje naar zilver op het WK in Denemarken.

Angstgegner

In de finale blies Noorwegen Oranje weliswaar met grote cijfers de zaal uit, maar met het bereiken van die finale werd wel geschiedenis geschreven en stond het Nederlands handbal uit het niets op de mondiale kaart. Ook in de toernooien daarna waren de Noorse vrouwen nog te sterk. De grootmacht die grossierde in prijzen, werd een serieuze angstgegner voor Nederland.

Kelly Dulfer glipt door de Noorse dekking en is op weg naar een doelpunt

Vermoeide Noren

Tot vrijdagmiddag in Kumamoto na twintig jaar eindelijk de ommekeer volgde. Na een zenuwslopende strijd met een superieur Oranje in de tweede helft, moest het vermoeide Noorwegen in de slotfase met 30-27 buigen. Polman schoot een paar minuten voor tijd snoeihard de 30e goal tegen de touwen. 'Ze waren inderdaad moe en we voelden voor rust al er zit meer in. De kansen kregen we namelijk wel. Bij 23-23 wisten we, nu hebben we ze. Ze kwamen steeds een seconde te laat. Kleine details bepalen het verschil.'

Als de druk toeneemt en de spanning stijgt, staat Polman op. Dat deed ze al veel vaker tijdens grote toernooien en ook bij haar werkgever Team Esbjerg maakt ze op cruciale momenten vaak het verschil. 'Je moet het blijven proberen, ook al krijg je soms weinig ruimtes', legt ze uit. 'In handbal weet je ook dat je het dan later terugkrijgt met schoten. Maar absoluut, hoe meer druk hoe beter ik me vaak voel.'

'Schei uit'

Een dag later geniet ze nog na, als we haar kunnen bellen in het spelershotel. 'Het is gewoon fantastisch. De ontlading was enorm', jubelt de 27-jarige spelverdeelster. 'Wat hebben we gedaan, vraag je je op dat moment af. Dit doet veel, want we hebben echt iets doorbroken. Hou op schei uit zeg, dit was het ware team.'

Relaxed

Toch keerde ook het besef dat er nog een lange weg te gaan is, snel terug rond het inmiddels gelouterde team. 'We hebben wel even flink gezongen in de kleedkamer hoor', lacht ze. 'Maar die wedstrijd was pas om half negen onze tijd. Voor je in je bed ligt, is het 02.00 uur. We hebben het niet echt gevierd. Je moet namelijk goed voor jezelf zorgen. Iedereen was er eigenlijk heel relaxed onder. Morgen spelen we alweer tegen Duitsland en daar moet de focus op.'

Bijna drie weken nu is het Nederlands team in Japan. Polman klinkt nog altijd fris en strijdbaar. Ze roemt de teamgeest. 'Het scheelt ook enorm dat mijn familie hier is', zegt ze. 'Ze blijven tot het einde van de hoofdronde. Daarna gaan ze naar huis. Maar weet je, de sfeer in het team is zo goed. Dat helpt ontzettend. Er is ook een mooie mix van jong en oud.'

Kracht

'We hebben het echt gezellig onderling', merkt Polman op. 'En natuurlijk, dat is niet waar het om draait. Het gaat om presteren, maar het is wel heel lekker en belangrijk. We hebben elkaar ook echt nodig. Het team is al jaren onze kracht. En nu wordt het natuurlijk pas echt leuk. We spelen drie topwedstrijden in het hoofdtoernooi en misschien nog wel weer. Daarvoor ben je hier.'

Olympische Spelen

Winnen van Duitsland betekent zo goed als zeker een plek in de halve finales. De laatste vier bereiken betekent sowieso een plek op het Olympisch Kwalificatie Toernooi. Een plek bij de eerste zeven op het WK is daarvoor al voldoende. Alleen de wereldkampioen verdient rechtstreeks een ticket voor de Spelen in Tokio. 'Natuurlijk rekenen wij ook', zegt Polman. 'We staan er bij winst op Duitsland heel goed voor en met twee keer winnen ben je zelfs zeker van de eerste plek in de poule. We zitten in een lekkere flow. Natuurlijk geloven wij in het allerhoogste. Anders kun je beter thuis blijven.'

Angela Malestein stijlvol in actie op de rechterhoek

Frankrijk exit

Wie van Noorwegen wint, als enige land vier punten op zak heeft en al vier jaar op rij een medaille meeneemt, hoort simpelweg bij de favorieten voor het goud. Bovendien is wereldkampioen Frankrijk uitgeschakeld door Denemarken. 'Heftig', vindt Polman. 'Ook dat gebeurt in handbal. Het ligt soms ook aan de schema's. Twee slechte wedstrijden en je kunt weg zijn. Dan speel je om de Presidents cup. Gaat nergens meer over', lacht ze. 'Dat is echt geen pretje. Je wil het liefst direct het vliegtuig pakken en naar huis.'

Ervaring

Voor de Nederlandse ploeg is dat gelukkig nog lang niet aan de orde. Na een valse start tegen Slovenië zit het team vol vertrouwen en lonkt opnieuw een medaille. Speelsters als Nycke Groot, Yvette Broch en Maura Visser stopten, maar er is nog veel kwaliteit en ervaring over. 'Wij geloven in onszelf en weten dat we het kunnen', stelt Polman zelfbewust.

'Duitsland dingetje'

'Na die nederlaag tegen Slovenië zijn we ook niet in een hoekje gaan zitten janken. We hebben vaker in dit soort situaties gezeten en weten ook wat er in slotfases van een wedstrijd zoals gisteren gevraagd wordt. Veel speelsters zitten inderdaad in hun beste jaren nu. Je neemt die ervaring mee en dat is ook echt zo. Het geeft rust. Tegen Duitsland kunnen we hele goede zaken doen. En het blijft een dingetje, want van die Duitsers wil je altijd winnen.'