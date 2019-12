Kadioglu scoort weer voor Fenerbahçe, maar NEC wacht nog op geld

De 20-jarige middenvelder uit Lent kende een droomweek bij zijn Turkse club. Dinsdag scoorde hij al in de beker en vrijdag maakte hij tegen Genclerbirligi een prachtig doelpunt. Het was de 4-1, de eindstand was 5-2. Kadioglu was na rust ingevallen. Het talent kwam in zijn eerste seizoen vrijwel niet in actie voor het eerste elftal van Fenerbahçe.

NEC verkocht hem in de zomer van 2018 aan de Turkse topclub voor bijna twee miljoen euro. Maar Fenerbahçe is nalatig met het betalen van die transfersom. Daardoor kwam NEC enkele maanden geleden in acute financiële nood.