Snoei noemt puntenverlies De Graafschap zo onnodig

'Kom op, we kunnen er van allerlei analyses op loslaten, maar deze wedstrijd moet je winnend afsluiten. Er werden er nu ook een paar heel erg boos op zichzelf en op de mensen eromheen. Dit was echt onnodig een wedstrijd weggeven. Hier hadden wij ons in vast willen bijten en die drie punten willen pakken. Iedereen is er doodziek van en terecht. Als je elkaar nou nog niet erop aanspreekt bij zo'n resultaat. Deze wedstrijd hadden we moeiteloos kunnen winnen.'

Enorme domper

Ted van de Pavert was het daar volledig mee eens. 'Ja, een enorme domper dat we weer twee punten weggooien. De eerste helft waren we heel slordig aan de bal. Maar de tweede helft komen we voor en moeten we de wedstrijd op slot gooien. We krijgen knullig die 2-1 binnen, we krijgen genoeg mogelijkheden om er nog één te maken en dan komt de 2-2 heel hard aan. Totaal onnodig. We geven het de laatste weken zelf weg. We zitten in een moeilijke periode met een mindere vorm. We moeten er snel weer bovenop komen. Voor ons is het zaak om twee keer nog alles te geven tot de winterstop. Dit wordt even heel belangrijk.'

Snoei vond de eerste helft niet best, maar had daar ook een verklaring voor. 'Er stond een wervelwind over het veld, daarom viel er bijna niet diep te spelen. Daar had Den Bosch de tweede helft ook last van. De tweede helft komen we goed uit de kleedkamer en maken we twee goeie goals. De ideale scoreverloop, maar dan wordt het snel 2-1. Maar dan moeten we die 3-1 maken en dan win je hier zelfs met 5-1. Echt heel teleurstellend.'