Boze Gesthuizen mist lef bij NEC: 'We spelen onszelf uit de wedstrijd'

Net als vorige week stelde NEC teleur. Excelsior won met 2-1. Trainer Francois Gesthuizen was zichtbaar kwaad. 'We lieten ons aftroeven. Ik zag geen lef en dat is juist één van onze pijlers.'

Gesthuizen is er de persoon niet na om spelers in de media persoonlijk aan te pakken, maar hij had bijna het hele elftal kunnen noemen na het dure verlies tegen Excelsior. NEC leverde net als vorige week een zwakke prestatie.

Initiatief

'Terwijl we wel goed beginnen. Zij speelden precies zoals we het hadden verwacht', vertelde een ontgoochelde Gesthuizen na de 2-1 nederlaag. 'We hadden een mannetje vrij op het middenveld, maar dan moet je wel initiatief durven nemen. Ook zonder de bal. Dan moet je wel durven door te draaien als middenvelder en moeten de backs soms uitzakken. Dan wil ik spelers zien die indribbelen. Maar dat gebeurde niet meer', zuchtte de coach.

NEC verschool zich tegen Excelsior en verloor na een prima start de grip. 'Zo oogde het wel dat we ons op het veld verstopten', gaf Gesthuizen toe. 'We hebben ons hier zelf uit de wedstrijd laten spelen. Vervolgens stapelen we fout op fout en zie ik dat we een hoop verkeerde keuzes maken.'

Aftroeven

Gesthuizen miste lef en agressie bij de Nijmeegse ploeg die verder wegzakte op de ranglijst en geen kans meer maakt op de periode. 'Lef is juist onze pijler, maar we lieten ons veel te vaak aftroeven. Met lef begint het, maar er hing juist een bepaalde matheid over de ploeg. Bij die 2-1 oogt het ook allemaal veel te apathisch in de lijn van de eerste helft.'

NEC wil zich in de winterstop versterken, zo werd ook duidelijk in Rotterdam. 'Dat vinden wij wel nodig', beaamde Gesthuizen. Maar voordat er nieuwe spelers kunnen komen, zullen er ook nog spelers moeten vertrekken. Randy Wolters lijkt één van de gegadigden die mag uitkijken naar een andere club.

Gesthuizen wilde daar niets over kwijt nog. 'Er moet dan eerst wat gaan gebeuren. Wij kijken naar de groep en weten wat we nodig hebben. In de aanval? Ik ga daar nu niets over zeggen. Het hangt van een aantal zaken af die moeten gebeuren.'