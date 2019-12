NEC grijpt naast periodetitel na nieuwe nederlaag

NEC begon op het kletsnatte Woudestein nog goed aan het belangrijke duel met Excelsior. Het verschil op de ranglijst was vooraf één punt. In de periode nam NEC de derde plek in kort achter Cambuur en Volendam. Er lagen dus zeker nog kansen om het 'prijsje' te winnen.

Redelijk voetbal NEC

Direct was er dreiging voor het Rotterdamse doel met kansen voor Romeny na goed werk van Musaba. NEC, met twee aanvallende middenvelders en zonder controleur Van de Looi, probeerde grip te krijgen en dat lukte zeker een kwartier. NEC had vaak een mannetje vrij op het middenveld en zat goed in de wedstrijd. Met verzorgd voetbal op het slechte kunstgrasveld had NEC dan ook het initiatief.

Mat en flets

Maar veel grote kansen leverde dat niet meer naarmate de wedstrijd vorderde. Excelsior kwam beter in de wedstrijd en NEC leverde steeds meer ballen in. Zwarts was de gevaarlijkste man aan Rotterdamse kant. De Nijmegenaren maakten voortdurend verkeerder keuzes en oogde mat en flets, net als vorige week in veel fases tegen Volendam.

Ook Excelsior liet weinig zien. Veel opwinding was er dan ook niet in Kralingen waardoor de thuisblijvers gelijk kregen in de Rotterdamse regen. NEC zakte steeds dieper weg en ging rusten met 0-0.

In de tweede helft was er iets meer spektakel zonder dat NEC beter ging voetballen. Al na drie minuten prikte verdediger Fischer de bal tegen de touwen door in tweede instantie raak te schieten na een corner. Excelsior kon echter niet lang van de voorsprong genieten, want NEC kwam direct langszij. Romeny schoot prachtig binnen (1-1).

Geen periodetitel

NEC kon echter niet doordrukken en bleef slordig en angstig spelen. Gesthuizen bracht Overtoom voor Van Landschoot, maar dat bracht weinig verbetering. Excelsior sloeg vervolgens opnieuw toe met een hard en scherp schot van Zwarts. Branderhorst was kansloos van dichtbij (2-1).

Excelsior kreeg daarna nog meer kansen, maar het bleef bij 2-1. NEC had geen slotoffensief in huis. De tweede periode raakte door de tweede nederlaag op rij buiten zicht, omdat Volendam en Cambuur wel wonnen.

