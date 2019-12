Gerrit (64) zou overvallers zo weer snackbar uitjagen, ondanks gebroken oogkas

Een dag later zit Gerrit er opvallend monter bij aan de keukentafel. De plek waar hij in zijn gezicht werd getrapt is dik, rood en ziet er lelijk uit. Zijn oogkas is op twee plaatsen gebroken. 'Echt pijnlijk is het niet, maar het irriteert wel. Dat is het, eigenlijk. Waar ik wel heel blij mee ben, is dat mijn oog niet beschadigd is', zegt de 64-jarige Gerrit.

Heftige bewakingsbeelden

De bewakingsbeelden zien er heftig uit. Ze duren nog geen tien seconden, maar spreken voor zich. De laffe trap in Gerrits gezicht is het enige wat de twee overvallers bereikt hebben met hun heftige aanval. De vader van de eigenaar peinsde er niet over hen de inhoud van de kassa te geven. 'Dat kwam niet eens in me op.'

Bekijk hier het interview (let op: hefige beelden). De tekst gaat daaronder verder.

Wijzend naar zijn oog: 'Dit is natuurlijk geen geld waard. Maar als we allemaal het geld meegeven, wordt het nog veel erger. Een beetje verweer is ook niet verkeerd, hoor', zegt Gerrit. De politie is nog op zoek naar de twee mannen die Diner 66 overvielen. Donderdag deden agenten uitgebreid sporenonderzoek en hoorden ze getuigen.

