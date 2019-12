Sinterklaas door honderden kinderen uitgezwaaid in Culemborg

Waar in veel plaatsen Sinterklaas na pakjesavond ineens niet meer wordt waargenomen, neemt Culemborg traditioneel afscheid van hem. Vrijdagavond was het zover.

Want Sinterklaas als een Goedheiligman in de nacht te laten verdwijnen, is er in Culemborg niet bij. Zo is Sinterklaas in voorgaande jaren al eens met een helikopter opgehaald.

Dit jaar vertrok hij op zijn lange reis naar Spanje op dezelfde manier als dat Sinterklaas was gekomen: met de boot. Honderden kinderen, ouders en een drumband begeleidde hem vanuit zijn tijdelijk onderkomen in het oude stadhuis naar de haven aan de Lek. Daar stapte Sinterklaas met enige moeite op een boot om, hopelijk, over een klein jaar weer terug te keren in Culemborg.