Arnhem rattenstad? 'Het zegt niet alles, maar het zijn er wel veel'

De derde plaats voor Arnhem op de ranglijst zegt niet alles, benadrukte Meerburg vrijdag in de televisie-uitzending van De Week van Gelderland. Van een rattenplaag in de Hanzestad hoeft niet direct sprake te zijn na bekendmaking van de cijfers over 2018. 'Veel gemeenten regelen de registratie van meldingen slecht, dus het zegt niet alles', stelt Meerburg. 'Maar het zijn er wel veel! Belangrijk is dat je als gemeente nadenkt wat je aan preventiemaatregelen kunt doen.'

(On)wenselijk gedrag

Alle gemeenten doen er goed aan om hun inwoners te informeren wat wenselijk en onwenselijk gedrag is, zegt Meerburg. Wie zijn vuilniszakken met etensresten niet in de container gooit, maar ze ernaast zet, neemt een risico. Zulk afval kan ratten aantrekken en ratten kunnen ziekten overbengen, woningen betreden en knaagschade aanrichten.

Bastiaan Meerburg van Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. Foto: Omroep Gelderland

Meerburg zei eerder in gesprek met de NOS al dat de overheid de rattenoverlast onvoldoende in de hand heeft. Die woorden herhaalde hij vrijdag, toen hij te gast was bij Omroep Gelderland: 'Een aantal jaar geleden zijn alle taken geprivatiseerd. De overheid zei: gemeenten, ga het maar zelf doen. Maar de budgetten verschillen. De ene gemeente heeft veel te besteden, de ander een stuk minder. Maar voorlichting geven is belangrijk. En waar eindigt de preventie? Ben je bereid ook maatregelen te nemen op de percelen van inwoners, of moeten zij dat zelf doen?'

'Loop eens een rondje om je huis'

Een deel van de verantwoordelijkheid ligt vanzelfsprekend ook bij inwoners zelf. Voor hen heeft Meerburg ook adviezen. 'Heb je kippen in de achtertuin? Dek dan het kippenvoer goed af. Zorg bovendien dat je je huis goed dichthoudt. Loop eens een rondje om je huis en kijk door welke plekken ratten mogelijk naar binnen kunnen treden. En houd riolen in de gaten, daar kunnen rattenplagen ontstaan.'

Naast de gemeenten en de inwoners ligt er - ondanks de privatisering - nog altijd een belangrijke taak voor de overheid, benadrukt het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. 'Zij moet in de gaten houden of de gemeenten het wel goed doen, vanuit het belang van de algemene publiekelijke gezondheid. Als gemeenten er weinig aan doen, moet je als overheid kunnen zeggen: u doet te weinig.'