In de voetsporen van Johnny Cash: Arnhemse band maakt gevangenisalbum

Plaats van handeling werd uiteindelijk de Penitentiaire Inrichting in Arnhem, ook bekend als de Blueband-bajes. Bandleden van Donnerwetter spraken er met gedetineerden over het leven binnen de gevangenismuren en die gesprekken inspireerden hen om een compleet album te maken over het bajesleven.

Niemanders

Het project waaraan ze nu werken draagt de naam Niemanders, een rechtstreekse verwijzing naar de gedetineerden. Zanger en gitarist Rocco Ostermann zegt dat de verhalen die hij hoorde hem raakten. 'Ze tellen niet echt mee, ze moeten hun straf uitzitten en horen er eigenlijk niet bij. Ze zijn niemand en dat is iets wat geen mens wil zijn', legde Rocco vrijdag uit in de televisie-uitzending van De Week van Gelderland.

Bekijk het fragment uit Omroep Gelderland. De tekst gaat daaronder verder.

Het eerste nummer dat Donnerwetter schreef en opnam was 'Die ogen'. Directe aanleiding voor de song was een gesprek met een jonge Amsterdamse crimineel, die volgens Rocco voor lichte vergrijpen in de PI in Arnhem zit. 'Het gaat over de heftige indrukken die hij opdeed tijdens zijn eerste dagen in detentie. Hij vertelde ons hoe hij in de fitnessruimte ineens naast een killer zat. Die keek hem aan en zijn nekharen gingen meteen recht overeind staan.'

In de Arnhemse gevangenis zitten mensen van allerlei allooi, zeggen de bandleden van Donnerwetter. 'Harde gasten, pechvogels, mensen die het verdiend hebben en mensen die het misschien niet verdiend hebben. We hebben die kilheid en overweldigende indrukken die gedetineerden opdoen willen vangen.'

Verlichting brengen

Donnerwetter wil met het Niemanders-project verlichting brengen. Samen met de gedetineerden wordt er aan een plaat gewerkt. Soms gebeurt dat door samen te jammen, soms is het alleen een gesprek dat de bandleden voeren. 'Misschien is het naïef, maar de muziek kan iets met deze mensen doen. Sommigen hebben een hele goede stem of kunnen goed teksten schrijven. Je weet niet of dit project gaat landen, maar het gebeurt allemaal in een unieke setting. We hopen dat het enig effect sorteert', zegt gitarist Wout Kemkens.

Het album is nog niet af. Donnerwetter heeft in totaal 12.500 euro nodig om het Niemanders-project te voltooien. Inmiddels is de helft van het geld binnen via crowdfunding: de rest hoopt de band nog binnen te halen. 'Er komt een vette plaat voor terug én een concert op 1 mei volgend jaar', zegt Kemkens. De locatie van het concert moet nog bepaald worden.