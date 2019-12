Achterhoekse jongeren en dj's in actie voor warme winterkleding

Lokale omroep Optimaal FM en jongereninitiatief Get A Grip zamelen deze week in samenwerking met de Kledingbanken en de Mini Manna in Oude IJsselstreek, Doetinchem en Montferland winterkleding voor minima in. Met de actie Warme Winterkleding willen de organisaties zoveel mogelijk gezinnen die het moeilijk hebben een warme kerst laten beleven.

'We hebben met Kerstmis allemaal heel veel luxe', schetst Optimaal FM-dj Balthazar van Puffelen een beeld van de samenleving. 'Sterker nog, we proppen de koelkast en provisiekast vol. Heel veel gaat daar niet eens van op.'

Hij ziet echter ook een andere groep. 'Je moet je ook eens indenken dat er heel veel mensen die los van dat eten, ook geeneens normale kleding hebben. Het is natuurlijk de ultieme kerstgedachte om met zijn allen ervoor te zorgen deze week dat deze mensen warme kleding hebben.'

Bekijk hier de reportage. Tekst gaat verder na de video:



Kleding hard nodig

Directeur van de Kledingbank Doetinchem, Karin Geurts, is zeer verheugd met de actie. 'We vinden het geweldig', aldus Geurts. 'We hebben de kleding echt hard nodig. We hebben hier best wel veel, maar we missen echt warme winterjassen, schoenen, dat soort dingen. Alles wat warm is, is welkom.'



Het is de eerste keer dat Warme Winterkleding wordt opgezet. De initiatiefnemers hopen dat de actie ook in de rest van het jaar navolging krijgt. 'Wij leven natuurlijk van mensen die kleding aan ons doneren', stelt Geurts. 'We zouden het heel fijn vinden als mensen ook na deze actie bij ons komen om spullen te brengen.'

Dat hoeven niet enkel kledingstukken te zijn, als het maar textiel is. 'We kunnen ook handdoeken gebruiken of beddengoed. Alleen geen ondergoed of sokken, want dat kopen we nieuw.' De reden daarvoor laat zich raden: 'Vanuit hygiënisch oogpunt is dat.'

De actie loopt van maandag 9 tot en met vrijdag 13 december. Meer informatie over de actie, zoals de inleverpunten, is te vinden op de website van Warme Winterkleding. De hele week besteedt Optimaal FM aandacht in haar programmering aan de actie.