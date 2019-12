NYMA: historisch stuk Nijmegen moet bloeiende hotspot worden

NYMA is het enorme gebied genoemd. Naar een fabriek in kunstzijde die daar vanaf 1928 staat. Tientallen jaren was het de grootste werkgever van Nijmegen. De 25.000 vierkante meter aan historische gebouwen wordt nu gered van de ondergang door het nieuwe bestemmingen te geven. Daarbij is er ruimte voor 10.000 vierkante meter nieuwbouw.

Vele miljoenen

De huurprijzen variëren van 75 euro per vierkante meter tot 250 en meer. 'We hebben een aantal reacties gekregen dat het best wel stevig is qua huur', zegt Maarten de Wolff, de zogeheten kwartiermaker van NYMA.

De Wolff begeleidt het project namens de gemeente Nijmegen. 'Er moet veel geld in deze gebouwen worden gestopt om ze te kunnen behouden', legt hij uit. Hoeveel exact kan hij nog niet zeggen, maar het gaat om vele miljoenen. 'Dat heeft ook zijn weerslag op de huurprijs.'

En zo moet het een plek worden in Nijmegen voor honderden grotere en kleinere ondernemers. Maar ook een plek voor mensen om te genieten van de omgeving, de Waal, een boulevard, horeca en evenementen. Op historische grond, waar heel lang keihard is gewerkt en ver daarvoor al Romeinen verpoosden.

Illustraties van hoe één van de eerste initiatieven eruit moet gaan zien: De Achtertuin, een project van DRIFT :