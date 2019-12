Excuses voor Achterhoeks ziekenhuispersoneel om knullige communicatie

Het bestuur van Santiz heeft het personeel in zijn ziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk schriftelijk excuses aangeboden. De overkoepelende organisatie van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en Slingeland Ziekenhuis zegt sorry voor de onrust die is ontstaan door de knullige communicatie over het opheffen van de kinderafdeling en verloskunde in Winterswijk.

Ook de intensive care (IC) zou in eerste instantie in 2025 van Winterswijk naar Doetinchem overgeheveld worden, zo werd het personeel verteld. Dat besluit is teruggedraaid. 'De commotie is in belangrijke mate veroorzaakt door onvoldoende eenduidige communicatie van onze kant', zo schrijft het Santiz-bestuur aan het personeel. 'Dit betreuren we zeer, we bieden jullie onze excuses aan.'

Meest geschikt

Zolang er in de wetgeving niets verandert, zal de IC in Winterswijk blijven. Maar mochten bijvoorbeeld de 'eisen verzwaard worden, dan wordt een bundeling van de IC-afdelingen noodzakelijk'. Waar? Na de nieuwbouw in ieder geval in Doetinchem, in het nieuwe Slingeland Ziekenhuis. 'Deze locatie is het meest geschikt', staat in de brief. Dat laatste geldt ook voor geboortezorg en kindergeneeskunde.

Het personeel wordt opgeroepen 'mee te denken over de strategische koers' en voor eind februari 2020 met 'kansrijke en realistische plannen en ideeën' te komen.

