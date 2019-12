Zorginstelling Nijmegen haalt cliënten na ruim 12 jaar uit elkaar. 'Heel verdrietig'

In april van dit jaar liet De Driestroom weten dat het huurcontract van De Daniël volgend jaar afloopt en dat daarmee de opvang in de voormalige kerk in de Nijmeegse wijk Heseveld ophoudt.

Belofte

De sluiting van de locatie viel de ouders behoorlijk rauw op hun dak, want nu moeten ze op zoek naar een nieuw huis voor hun kinderen. Wat hen in eerste instantie hoop gaf was de belofte van De Driestoom om voor de cliënten die dat willen te zoeken naar gezamenlijke opvang.

Zes van de acht cliënten die wilden dat inderdaad. Maar begin november kwam de zorgorganisatie terug op die belofte. Voor de cliënten komt individuele herplaatsing.

'Erg verkocht aan elkaar'

Een ramp zo zeggen de ouders, omdat hun kinderen volledig aan elkaar gehecht zijn. Zo zijn Merijn Kort en Remy de Grunt opgegroeid 'alsof ze broertjes zijn.' Jos Kort, de vader van Merijn: 'Ze zijn erg verknocht aan elkaar. Ze wonen al 13 jaar hier bij elkaar op De Daniël. En in de loop der jaren is het gewoon steeds beter gegaan.'

Willy de Grunt, de vader van Remy, beaamt dat: 'En daar dreigt nu abrupt een einde aan te komen. Dat kan wel heel desastreus uitpakken voor mijn zoon.'

Zorginstelling: 'Het kan niet anders'

Onder de cliënten die zelf veelal niet kunnen praten, is ook onrust. Jos Kort: 'Toen we ze verteld hebben dat De Daniël dicht ging, heb ik de gezichten afgelezen en daarop was heel veel verdriet af te lezen.'

De ouders begrijpen niet waarom De Driesroom terugkomt op de eerder gedane beloften. Maar volgens waarnemend directeur zorg van de Driestroom, Hans van Gestel is er nooit een harde belofte gedaan. En het kan ook gewoon niet, zo zegt hij. 'We leven enorm mee met de wens van de cliënten en hun verwanten om bij elkaar te blijven. Maar Driestroom staat ook voor zorginhoud en kwaliteit en wat uiteindelijk het beste is voor de individuele cliënt.'

'Ze wonen al zo lang samen'

Deze cliënten passen volgens de Driestroom niet in één groep, maar de ouders vinden dat een drogreden. Willy de Grunt: 'Dan had je eerder moeten laten weten dat ze niet bij elkaar passen. Maar dan moet je niet na 13 jaar als de boel dichtgaat gaan zeggen dat ze niet bij elkaar passen.'

Directeur Van Gestel geeft toe dat de cliënten al erg lang bij elkaar wonen. 'Maar als we kijken naar het alledaags geluk in de toekomst denken we echt dat ze met hun specifieke zorgbehoefte beter af zijn op een plek die daar beter op ingericht is.'

'Is veiligheid nog wel gegarandeerd?'

Richard van den Oever is de vader van Laurie die een ernstige meervoudige beperking heeft en daarom in de zogenoemde EMB-groep zit. Deze groep cliënten kan zelfs helemaal niet meer de Driestroom terecht.

Omdat diverse ouders hun kind intussen hebben weggehaald ontstond er volgens Van den Oever op de groep een soort 'sterfhuisconstructie' met steeds minder vast personeel. 'Ik wil niet hebben dat Laurie zo dadelijk alleen zit met allemaal flexwerkers die niets van de afspraken weten. Want dat kan heel risicovol zijn voor het verslikken of bij epileptische aanvallen.'

'Voldoende begeleiding tot en met laatste cliënt'

Zorgen over de veiligheid zijn volgens Van Gestel niet nodig. 'Wij doen er alles aan om de veiligheid te garanderen.' Daarbij heeft De Driestrooom volgens van Gestel wel te kampen met de moeilijke situatie op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel. 'Maar we zorgen wel voor voldoende begeleiding op de groep, totdat de laatste cliënt is uitgeplaatst.'