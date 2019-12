Oude IJsselstreek denkt voor afkoopsom 'tussen 2 en 4 miljoen' uit Laborijn te kunnen stappen

Zijn collega-wethouder Bert Kuster sprak die verwachting vrijdagmorgen tijdens de vergadering van het dagelijks bestuur van Laborijn ook uit. 'Maar dat bedrag kan ook hoger uitvallen', riposteerde wethouder Ted Kok van Aalten.

Verslaggever Davie Klein Gunnewiek sprak enkele betrokkenen:

Bandbreedte

Adviesburo BDO hield namelijk een bandbreedte aan van minimaal 3,1 en maximaal 12,5 miljoen euro voor uittreding van Oude IJsselstreek bij de sociale dienst van de gemeente Doetinchem, Aalten en Oude IJsselstreek. 26,65 fte wordt boventallig en de kosten voor personeel (onder andere re-integratie en uitkeringen) bedragen minimaal 5,8 miljoen euro.

Montferland is ook bij Laborijn aangesloten maar maakt alleen gebruik van de sociale werkvoorziening (SW) van Laborijn. Oude IJsselstreek heeft dat scenario ook voor ogen. 'Daar hadden we op willen inzetten, maar krijgen daar de kans niet voor', aldus Hiddinga.

Stap te ver

Voorzitter Jorik Huizinga van het dagelijks bestuur van Laborijn en wethouder in Doetinchem, ziet dat anders: 'Dat is nu een stap te ver en niet aan de orde. Het gaat hier om wel of niet de uittreding van Oude IJsselstreek.'

'Kunnen we beter'

Een dag na het vernietigende rapport van bureau Berenschot op 12 juni van dit jaar, waarin de omgang met cliënten werd bekritiseerd, besloot het college van Oude IJsselstreek uit Laborijn te stappen. 'We denken dat we het zelf op een kleinschalige, andere manier beter kunnen', zegt Hiddinga.

Hij wil niets weten van een principekwestie tegen een (te) hoge prijs. Hiddinga: 'We willen de participatiewet dicht bij de burger organiseren en met respect.'

En de financiën? Kan Oude IJsselstreek die ophoesten? 'Er is nog eigen vermogen bij Laborijn en het deel van Oude IJsselstreek daarvan gaat van de afkoopsom af. Verder komt er een schadeloosstelling voor het afvloeiende personeel (naar schatting 26 fte, red.) en die wordt betaald door beide partijen. Zo denken we tussen de 2 en 4 miljoen euro uit te komen.'

Niet krom

Is het niet krom dat Oude IJsselstreek een deel van het Laborijnpersoneel, waarop de gemeente kritiek had, meeneemt naar de beoogde eigen organisatie? Hiddinga: 'Nee, dat is niet krom. Laborijn is bezig het niveau van het personeel omhoog te brengen en dat gebeurt bij ons ook, dus dat is niet gek.'

Huizinga betitelde die overname van personeel als 'een bijzondere' en stuurt, op voorspraak van Kok een brief met een reactie aan de gemeenteraad van Oude IJsselstreek. Nog vóór de raadsvergadering van donderdag 12 december, als er een besluit moet worden genomen over de eventuele uittreding van Oude IJsselstreek uit Laborijn. 'Het raadsvoorstel over de uittreding aan de gemeenteraad in Oude IJsselstreek is op een bepaalde manier ingekleurd', verklaarde wethouder Joop Wikkerink uit Aalten.

Voldongen feit

Wat het dagelijks bestuur van Laborijn betreft staat de deur voor Oude IJsselstreek nog open. Hoe is dat andersom? Hiddinga: 'Het is voor ons geen no go area, maar we zijn voor een voldongen feit gesteld: alleen praten over erin of eruit. We staan er voor open in de sociale werkvoorziening te blijven, maar het andere deel kunnen we beter zelf organiseren.'

Zie ook: Getouwtrek Laborijn kost gemeente Oude IJsselstreek miljoenen

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier