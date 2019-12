Dickens is weer even terug in de Liemers

door Lonneke Gerritsen

Het regent pijpenstelen deze ochtend in Duiven. 'Maar dat is elk jaar zo, dus ik maak me niet meer druk', zegt projectleider van André Oudendag van Dickens in de Liemers. 'We hebben een keer code rood gehad en toen kwamen er nog steeds veel bezoekers', lacht hij.

Tekst gaat verder onder de video:

De lampjes hangen, de kraampjes staan klaar. Er is muziek, er zijn activiteiten. Veel vrijwilligers steken op het laatste moment nog de handen uit de mouwen.

De paden worden aangeharkt, nog wat versiering wordt opgehangen. 'Dat is ook de kracht van Dickens in de Liemers. We hebben niet alleen veertig mensen met een beperking die het hele jaar door hier mee bezig zijn, maar ook tientallen vrijwilligers en komend weekend zijn er zelfs honderdvijftig. '

Volgens Oudendag draagt het dorp het evenement een warm hart toe. 'En dat maakt het tot een succes'. Dickens in de Liemers begint vrijdagmiddag en is nog het hele weekend te bezoeken in het Horsterpark.